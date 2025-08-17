- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 17.08 19:49 Жизнь в оккупации: в Донецке дерутся за воду и доносят на соседей
- 17.08 19:26 Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми
- 17.08 19:01 Водолеям — «Маг» и начало новых проектов, Скорпионам — «Башня» и освобождение от старого: Таро-прогноз с 18−24 августа
- 17.08 18:44 Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту
- 17.08 18:24 «Восхищаюсь ею. Хребет и достоинство»: Мария Бурмака назвала женщину, которая вызывает у нее чувство гордости
- 17.08 18:11 Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все
Мать Меган Маркл откровенно рассказала о самых тяжелых моментах, которые она пережила с дочкой
Дория Регланд, мать Меган Маркл, впервые высказалась после очередного эпизода документального сериала о Гарри и Меган на Netflix. Дория поделилась глубоко личным взглядом на детство Меган и особые отношения, которые поддерживают мама и дочь, пишет издание X Catalunya.cat.
Отношения между Меган и ее матерью Дорией всегда были близкими и уникальными. В эпизоде появляются образы и воспоминания, демонстрирующие их большую взаимную поддержку. Дория была постоянной опорой в жизни Меган и его семьи.
Эта поддержка была жизненно важна не только для Меган, но и для принца Гарри и их детей. Дория присутствовала в ключевые моменты жизни близких, укрепляя своим присутствием ядро семьи. В частности, они вместе отмечают Рождество и другие праздники. Ее роль выходит за рамки обычной и демонстрирует очень особую связь.
Кроме того, сериал подчеркивает, как семейная среда и воспитание повлияли на зрелую и отзывчивую личность Меган. Ее детство, окруженное сильными женщинами, оставило на ней след. Этот этап показан в сериале с большой чуткостью.
Мать Меган Маркл удивила зрителей искренними заявлениями после премьеры второго эпизода документального сериала. Дория Рагланд поделилась ранее неизвестными подробностями о собственной жизни и жизни своей дочери, раскрывая, как они пережили последние несколько лет.
Дория признается, что «последние несколько лет были тяжелыми», честно выражая эмоции, которые она испытала с тех пор, как Меган стала частью королевской семьи. Этот новый этап изменил не только жизнь дочери, но и ее, признается женщина. Давление и семейные конфликты обозначили этот сложный этап.
Мать Меган объяснила, что, несмотря на трудности, она постоянно поддерживала свою дочь, принца Гарри и ее внуков. Она была рядом в самые деликатные моменты, оказывая поддержку посреди бури. Дория также рассказала о том, как преследование СМИ повлияло на всю семью и как это изменило их жизнь.
В эпизоде также рассказывается о ее отношениях с отцом Меган, Томасом Марклом. Он был очень близок с дочерью в период ее детства. Однако семейная напряженность возросла после королевской помолвки. Эти события помогают объяснить нынешнюю сложную семейную динамику.228
Читайте нас в Facebook