Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
В ресторанах кукурузу подают уже срезанной с початков. Есть в початке ее можно в домашней неформальной обстановке. Обязательно чистыми руками. Не берите соль из открытой солонки пальцами. Эта ошибка совершается очень часто. По правилам вместе с солонкой подается ложечка. Ведь брать что-либо на общем столе руками категорически неприемлемо. Это негигиенично и неэстетично.
В домашних условиях также можно срезать зерна с початка, а потом есть с помощью вилки. Сливочное масло наносится на початок с помощью ножа.
Используйте салфетки, предварительно позаботьтесь об их наличии.
И еще один момент: если вы едите кукурузу с початка, стоит предварительно (перед варкой) разрезать его на несколько частей. В этом случае есть кукурузу будет удобнее.
Покупайте и отваривайте молодую кукурузу. Ее также намного удобней есть, кроме того, она вкуснее.
Знание тонкостей этикета поможет вам в любой ситуации чувствовать себя комфортно.
