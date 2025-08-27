Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто

В ресторанах кукурузу подают уже срезанной с початков. Есть в початке ее можно в домашней неформальной обстановке. Обязательно чистыми руками. Не берите соль из открытой солонки пальцами. Эта ошибка совершается очень часто. По правилам вместе с солонкой подается ложечка. Ведь брать что-либо на общем столе руками категорически неприемлемо. Это негигиенично и неэстетично.

В домашних условиях также можно срезать зерна с початка, а потом есть с помощью вилки. Сливочное масло наносится на початок с помощью ножа.

Используйте салфетки, предварительно позаботьтесь об их наличии.

И еще один момент: если вы едите кукурузу с початка, стоит предварительно (перед варкой) разрезать его на несколько частей. В этом случае есть кукурузу будет удобнее.

Покупайте и отваривайте молодую кукурузу. Ее также намного удобней есть, кроме того, она вкуснее.

Знание тонкостей этикета поможет вам в любой ситуации чувствовать себя комфортно.

