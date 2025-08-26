41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Книга рецептов

Подчеревина в луковой шелухе: вкуснее любой магазинной колбасы

16:39 26 августа 2025
Рецепт домашней подчеревки. Фото - скриншот

Фудблогер Петр Даниш, ранее поделившийся рецептом намазки, которую он сделал с колбасой, рассказал, как в домашних условиях приготовить вкусную подчеревку в луковой шелухе.

«Подчеревка в луковой шелухе. Это вкуснее любой магазинной колбасы», — пишет блогер на своей странице в соцсети и добавляет, что именно шелуха придает вкусовые нотки и является натуральным красителем.

Ингредиенты:

  • Шелуха;
  • Подчеревка;
  • Соль и перец горошком;
  • Лавровый лист;
  • Вода;
  • Специи для маринования (соль, перец, паприка, паприка Чили) — по вкусу.

Приготовление:

  • Подчеревку варить 40−60 минут на медленном огне с добавлением шелухи, перца горошком, лаврового листа, соли.
  • Смешать специи для маринования и обвалять в них готовую подчеревку.
  • Завернуть подчеревку в пергамент и отправить на ночь в холодильник.

Ранее кулинар Олег Сизоненко поделился рецептом копченого сала, которое также готовится с луковой шелухой.

Фото — скриншот

