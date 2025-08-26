- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
Подчеревина в луковой шелухе: вкуснее любой магазинной колбасы
Фудблогер Петр Даниш, ранее поделившийся рецептом намазки, которую он сделал с колбасой, рассказал, как в домашних условиях приготовить вкусную подчеревку в луковой шелухе.
«Подчеревка в луковой шелухе. Это вкуснее любой магазинной колбасы», — пишет блогер на своей странице в соцсети и добавляет, что именно шелуха придает вкусовые нотки и является натуральным красителем.
Ингредиенты:
- Шелуха;
- Подчеревка;
- Соль и перец горошком;
- Лавровый лист;
- Вода;
- Специи для маринования (соль, перец, паприка, паприка Чили) — по вкусу.
Приготовление:
- Подчеревку варить 40−60 минут на медленном огне с добавлением шелухи, перца горошком, лаврового листа, соли.
- Смешать специи для маринования и обвалять в них готовую подчеревку.
- Завернуть подчеревку в пергамент и отправить на ночь в холодильник.
Ранее кулинар Олег Сизоненко поделился рецептом копченого сала, которое также готовится с луковой шелухой.
Фото — скриншот156
