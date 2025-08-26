Подчеревина в луковой шелухе: вкуснее любой магазинной колбасы

Фудблогер Петр Даниш, ранее поделившийся рецептом намазки, которую он сделал с колбасой, рассказал, как в домашних условиях приготовить вкусную подчеревку в луковой шелухе.

«Подчеревка в луковой шелухе. Это вкуснее любой магазинной колбасы», — пишет блогер на своей странице в соцсети и добавляет, что именно шелуха придает вкусовые нотки и является натуральным красителем.

Ингредиенты: Шелуха;

Подчеревка;

Соль и перец горошком;

Лавровый лист;

Вода;

Специи для маринования (соль, перец, паприка, паприка Чили) — по вкусу. Приготовление: РЕКЛАМА Подчеревку варить 40−60 минут на медленном огне с добавлением шелухи, перца горошком, лаврового листа, соли.

Смешать специи для маринования и обвалять в них готовую подчеревку.

Завернуть подчеревку в пергамент и отправить на ночь в холодильник.

Ранее кулинар Олег Сизоненко поделился рецептом копченого сала, которое также готовится с луковой шелухой.

