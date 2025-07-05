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Пикантный и сочный тартар из колбасы: готовится 10 минут, съедается еще быстрее
Вкусные намазки на хлеб можно приготовить из любых продуктов. Их часто используют для бутербродов даже в элитных ресторанах.
Блогер Петр Даниш предложил приготовить намазку на хлеб из колбасы. Он назвал блюдо тартаром.
Как известно, тартар — это французское блюдо, приготовленное из мелко нарезанного сырого мяса (обычно говядины, но может быть и рыба или другие виды мяса), смешанного с разными приправами и соусами, а также сырым яичным желтком.
«Если ищешь идею для яркой закуски — храни этот рецепт! Это тартар из колбасы, который готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее» , — отметил блогер.
Ингредиенты:
200−300 г качественной колбасы
2 зубчика чеснока
сок из ½ лимона
½ средней луковицы
пучок свежей петрушки
черный перец по вкусу
немного масла
немного соевого соуса
1 ч. л. зернистой горчицы
Приготовление:
Все продукты поместить в блендер, взбить до однородной массы. Дать настояться в холодильнике 1 час.
Затем поджарить хлеб, щедро намазать сверху тартар.
«Пикантно, сочно и очень атмосферно. Подача — как в ресторане, а готовится дома из простых продуктов» , — добавил Петр.
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