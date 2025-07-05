Пикантный и сочный тартар из колбасы: готовится 10 минут, съедается еще быстрее

Вкусные намазки на хлеб можно приготовить из любых продуктов. Их часто используют для бутербродов даже в элитных ресторанах.

Блогер Петр Даниш предложил приготовить намазку на хлеб из колбасы. Он назвал блюдо тартаром.

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Как известно, тартар — это французское блюдо, приготовленное из мелко нарезанного сырого мяса (обычно говядины, но может быть и рыба или другие виды мяса), смешанного с разными приправами и соусами, а также сырым яичным желтком.

«Если ищешь идею для яркой закуски — храни этот рецепт! Это тартар из колбасы, который готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее» , — отметил блогер.

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Ингредиенты:

200−300 г качественной колбасы

2 зубчика чеснока

сок из ½ лимона

½ средней луковицы

пучок свежей петрушки

черный перец по вкусу

немного масла

немного соевого соуса

1 ч. л. зернистой горчицы

Приготовление:

Все продукты поместить в блендер, взбить до однородной массы. Дать настояться в холодильнике 1 час.

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Затем поджарить хлеб, щедро намазать сверху тартар.

«Пикантно, сочно и очень атмосферно. Подача — как в ресторане, а готовится дома из простых продуктов» , — добавил Петр.

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