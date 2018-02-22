Минздрав предложит не пускать детей без прививок в школы и детсады

В Минздраве Украины предлагают запретить невакцинированным детям посещать детсады и школы. Подобный запрет не противоречит мировой практике и действует в Австралии, Великобритании, Италии. Об этом в интервью «Українським новинам» рассказал директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

По словам Курпиты, международная конвенция по правам ребенка прямо требует от государства обеспечить право детей на здоровье. Учитывая, что в Украине есть возможность учиться дома, право на образование также не будет нарушено.

«Мы предлагаем вариант, который предполагает запрет на посещение не вакцинированным ребенком дошкольных и школьных учебных заведений. Учитывая то, что в новом законе об образовании появилась возможность получения среднего образования альтернативными средствами (то есть на дому), этот вариант не лишает родителей права не вакцинировать своего ребенка, однако он уменьшает риск распространения инфекций», — объяснил директор Центра общественного здоровья.

Курпита не исключает, что нововведение вновь спровоцирует приобретение родителями фальшивых справок о вакцинации. «Мы боимся, что это может привести к дополнительным рискам. Однако мы уже неоднократно напоминали, что у нас подделка документов, которые могут привести к эпидемическим последствиям, является уголовным преступлением. Соответствующую статью Уголовного кодекса можно применять и к врачам, и к родителям, которые купили справку. Сейчас в экспертной среде мы прорабатываем возможность амнистии», — рассказал он.

Напомним, в ряде регионов во время вспышки кори невакцинированных детей было решено временно не пускать в школы и садики.