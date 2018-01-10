В Киеве детей, не вакцинированных от кори, в течение месяца не будут пускать в школы и садики

Начиная с 11 января и на протяжении месяца в школы и детские садики не будут допускаться дети, которые не имеют справок о вакцинации от кори либо документа о том, что ребенок переболел этой болезнью и теперь имеет к ней иммунитет". Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, отметив, что если ребенку противопоказана прививка от кори и есть подтверждающая это справка, он будет допущен на занятия или детсад.

«Эти меры введены в связи вспышкой кори в Киеве. В 2016 году в столице зафиксированы два случая этой болезни, в 2017 — чуть более 80-ти, а за первые 10 дней 2018 года — уже 43 случая. Карантин мы не объявляем, но вводим ограничительные меры, о которых я уже сказал. Срок, на который он вводится, обусловлен тем, что инкубационный период кори — до 21 дня. Оперативный штаб по этому недугу будет работать в течение месяца, отслеживая ситуацию дважды в день. В Киеве зафиксированы пять локальных очагов кори, в том числе скандинавская гимназия», — сказал он.

По данным чиновника, среди заболевших в нынешнем году есть как дети (13 малышей дошкольного возраста и 22 школьника), так и взрослые. Почти все они не были привиты от кори.

«В медицинских учреждениях есть достаточное количество доз бельгийской вакцины от этой болезни приорикс, чтобы удовлетворить потребность города. В поликлиниках кабинеты вакцинации обычно работают по несколько раз в неделю. С завтрашнего дня переведем их на ежедневный график. Скорее всего, они перейдут на продленный рабочий день — чтобы родители могли привести детей после 18 часов. Кроме того, планируем, чтобы эти кабинеты принимали пациентов и в выходные дни — по крайней мере, по субботам», — отметил Поворозник.

Чиновник также сообщил, что цирк «Кобзов», в котором была зарегистрирована вспышка кори, закроют на 30 дней.

«В цирке „Кобзов“ была проведена проверка. В связи с тем, что работники этого заведения несистемно проходят медицинскую проверку, было принято решение о прекращении его работы на конкретный период. На 30 дней инкубационного периода кори», — сказал Поворозник.

В свою очередь директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что делать, если у ребенка проявились симптомы заболевания.

«Корь начинается с симптомов, похожих на обычное ОРЗ. При появлении таких симптомов нужно оставить ребенка дома и вызвать врача. Взрослые в возрасте до 30 лет, которые контактируют с больным ребенком, могут обезопасить себя от заражения, сделав прививку. Вакцинация людей более старшего возраста не проводится. Средствами профилактики кори являются проветривание помещений и влажная уборка», — отметил директор Департамента охраны здоровья КМДА Валентина Гинзбург.

Как ранее писали «ФАКТЫ», за 11 месяцев 2017 года в Украине было зафиксировано 3382 случая заболевания корью (это в 43 раза больше, чем годом ранее).

В то же время, по данным ГУ «Киевский городской лабцентр Министерства здравоохранения», в столице с начала этого года корью уже заболели 54 человека.