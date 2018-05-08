“Хронический насморк" американки оказался утечкой жидкости из мозга

Здоровье

Жительница американского штата Небраска долгое время страдала «хроническим насморком», который сопровождался головными болями, кашлем и чиханием. Кендра Джексон говорит, что из носа у нее текло постоянно. Они никуда не могла выйти без солидного запаса бумажных носовых платков, не могла нормально спать. «Это было, как водопад», — говорит она. Врачи сказали Кендре, что это проявление аллергии. Но это заключение ее не удовлетворяло: она знала, что тут что-то не так.

Наконец, медики все же нашли ответ на ее вопрос. Как сообщает Newser, оказалось, что все это время из ее носа текла спинномозговая жидкость. Ежедневно ее вытекало примерно по стакану.

Такое явление называется ликвореей. При повреждении твердой мозговой оболочки возникает потеря цереброспинальной жидкости (ликвора) — специфической жидкой среды организма, находящейся в тесном взаимоотношении с головным и спинным мозгом.

Женщине провели операцию в больнице Небраски под руководством доктора Кристи Барнс. Хирурги, используя жировую ткань пациентки, заделали дыру, образовавшуюся между черепом Кендры и ноздрями, куда просачивалась жидкость. Кендре еще повезло — дело могло закончиться менингитом.

Судя по всему, проблемы начались после того, как в 2013 году Джексон перенесла травму головы в ДТП. При резком торможении она ударилась лицом о приборную панель автомобиля.

Кендра радуется, что теперь ей не придется носить с собой салфетки и платки. И она наконец-то сможет нормально выспаться.