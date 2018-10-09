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Из-за взрывов в Ичне Украина усилила охрану границы
Государственная пограничная служба усилила меры безопасности на границе в связи со взрывами на военных складах в Ичне (Черниговская область)
Напомним, пожар на территории арсенала начался после четырех взрывов, которые прозвучали в разных частях складов боеприпасов.
В связи с ЧП руководство ГПС увеличило состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на этом направлении. К охране границы привлекли кинологов со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Более тщательно проводится осмотр транспорта, пересекающего кордон. На «зеленом» учатке границы увеличено количество пограничных нарядов.
Для оперативного реагирования пограничники также создали ситуационные группы. В готовность приведена техника, которая может быть задействована в случае необходимости.
В свою очередь, в Министерстве обороны сообщили, чтобы не допустить мародерства, военнослужащие ВСУ осуществляют патрулирование в прилегающих к горящему арсеналу населенных пунктах.
Кроме этого, подразделения ВСУ будут вести аэроразведку в районе зоны ЧП. По данным Минобороны, на 12:00 уменьшилось количество взрывов, над территорией складов наблюдается задымленность.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с ЧП на арсенале возле Ични, где взорвались склады с боеприпасами, в регионе перекрыт ряд дорог государственного значения.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об эвакуации местных жителей и создании штаба по ликвидации ЧП. Уже стало известно об эвакуации более 12 тысяч человек.
С 4:22 9 октября закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. На месте ЧП работают 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС.
Напомним, по данным военного эксперта, в Ичне взорваны хранилища 120 мм минометных мин, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов установки «Град».
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