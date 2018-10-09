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Происшествия

Взрывы на складах в Ичне возобновились: эксклюзивные фото и видео с места событий

19:06 9 октября 2018   592
Ичня Взрывы
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Вечером во вторник, 9 октября, взрывы на военных складах вблизи города Ичня Черниговской области возобновились. Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ», который отправился на место событий.

На фотографиях видно, что ракеты для реактивных систем залпового огня «Град» разлетелись по близлежащим поселкам и валяются прямо на улицах.

Отметим, что во второй половине дня взрывы немного прекратились и местные жители начали возвращаться в свои дома, однако на момент публикации этого материала взрывы на арсенале возобновились, жителей снова начали эвакуировать.

На месте событий работают полицейские, спасатели, медики и представители других структур. В безопасной зоне развернули полевую кухню.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ местных жителей о том, что после эвакуации из Ични и близлежащих сел там заметили мародеров, которые обворовывали дома.

Напомним, взрывы на арсенале начались в ночь на вторник. Все подробности о ситуации в Ичне читайте на «ФАКТАХ».

Фото и видео Александра Лещенко

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