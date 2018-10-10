Генерал назвал ключевую версию взрывов на складах в Ичне

Происшествия

Пять взрывов, прозвучавших на арсенале под Ичней, скорее всего, свидетельствуют о диверсионном характере чрезвычайного происшествия. У Украины, к сожалению, пока не хватает сил и средств, чтобы предотвратить подобные ЧП в будущем.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший замглавы Генштаба ВСУ. По его словам, о спланированной диверсии говорит и тот факт, что взрывы на арсенале в Черниговской области произошли ночью.

«За короткое ночное время произошло четыре взрыва, а потом и пятый. Это все говорит о диверсионном характере происшествия», — заявил генерал.

Полный текст интервью с Игорем Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».

Хронику событий в Черниговской области читайте в материале: «Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», местные жители из населенных пунктов, прилегающих к зоне чрезвычайного происшествия, рассказали о разрушениях и мародерах.

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