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Орлуша посвятил российским "ГРУшникам" новое стихотворение
Известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал небольшое стихотворение, посвященное «путешествию» в английский город Солсбери двух «любителей архитектуры» — «туристов» из Главного разведывательного управления РФ — Александра Мишкина (он же Александр Петров) и Анатолия Чепиги (он же Руслан Боширов).
Скороговорку быстро и ровненько
Повторить любой из вас должен смочь:
«Полковник послал двух полковников
Отравить полковника и полковничью дочь».
Имена полковников есть в изобилии
В новостях ВВС, УНИАН и ТАССа.
Подсказка: два под чужой фамилией,
Бывший один и один — запаса.
Подписчики Орлуши в соцсети так комментируют его произведение:
«Полковник полковника видит издалека, хочет издалека, может издалека (нужное подчеркнуть)»; «После ТАССа ожидал рифму «два п… а»; «Такое дело завалили! Бездарно, непрофессионально! Позор! Расстрел. вернуть!»
«Ах какой был мужчина!
Ну настоящий полковник!
Так вот под этой личиной —
скрывался, блин, уголовник!», — такое четверостишие оставил в комментарии Дмитрий Бурдюг.
А Сергей Фетодотов в рифму поддерживает тему о «полковниках»: «Да „наших“ полковников в Англии — рота, вот третий пошёл — Сергей Федотов».
Как ранее писали «ФАКТЫ» это уже не первое стихотворение Орлуши, посвященное ГРУшникам. В сентябре он в стихотворной форме описал отравление в британском Солсбери, ответственность за которое официальный Лондон возложил на российских офицеров ГРУ — «Александра Петрова» и «Руслана Боширова».
О том, как россияне готовили спецоперацию в Солсбери и почему операция оказалась неудачной, как и попытки все представить «в лучшем виде», читайте в материале «ФАКТОВ»: «Операцию по ликвидации Скрипаля россияне готовили самонадеянно и нахально».
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