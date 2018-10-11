Орлуша посвятил российским "ГРУшникам" новое стихотворение

Культура

Известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) написал небольшое стихотворение, посвященное «путешествию» в английский город Солсбери двух «любителей архитектуры» — «туристов» из Главного разведывательного управления РФ — Александра Мишкина (он же Александр Петров) и Анатолия Чепиги (он же Руслан Боширов).

Скороговорку быстро и ровненько

Повторить любой из вас должен смочь:

«Полковник послал двух полковников

Отравить полковника и полковничью дочь».

Имена полковников есть в изобилии

В новостях ВВС, УНИАН и ТАССа.

Подсказка: два под чужой фамилией,

Бывший один и один — запаса.

Подписчики Орлуши в соцсети так комментируют его произведение:

«Полковник полковника видит издалека, хочет издалека, может издалека (нужное подчеркнуть)»; «После ТАССа ожидал рифму «два п… а»; «Такое дело завалили! Бездарно, непрофессионально! Позор! Расстрел. вернуть!»

«Ах какой был мужчина!

Ну настоящий полковник!

Так вот под этой личиной —

скрывался, блин, уголовник!», — такое четверостишие оставил в комментарии Дмитрий Бурдюг.

А Сергей Фетодотов в рифму поддерживает тему о «полковниках»: «Да „наших“ полковников в Англии — рота, вот третий пошёл — Сергей Федотов».

Как ранее писали «ФАКТЫ» это уже не первое стихотворение Орлуши, посвященное ГРУшникам. В сентябре он в стихотворной форме описал отравление в британском Солсбери, ответственность за которое официальный Лондон возложил на российских офицеров ГРУ — «Александра Петрова» и «Руслана Боширова».

О том, как россияне готовили спецоперацию в Солсбери и почему операция оказалась неудачной, как и попытки все представить «в лучшем виде», читайте в материале «ФАКТОВ»: «Операцию по ликвидации Скрипаля россияне готовили самонадеянно и нахально».

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