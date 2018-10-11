Вышедший из СИЗО Нагорный поблагодарил СБУ (видео)

Политика

В четверг, 11 октября, экс-супруг гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, которому предъявляли обвинения в госизмене и мошенничестве, вышел на свободу из СИЗО СБУ. Об этом сообщает издание «Вести».

Экс-узник поблагодарил украинцев и своего адвоката за поддержку и помощь. Слова благодарности Нагорный сказал и сотрудникам СБУ «за то, что не подбросили оружие и наркотики».

По поводу выдвинутых ему обвинений, Нагорный заявил: «Я ни разу не участвовал в акциях протеста или подрывной деятельности».

Напомним, вчера за бизнесмена Тимофея Нагорного был внесен залог в размере 528 600 гривен. Деньги якобы собрали «активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане». Конкретные имена не назывались, но было сказано, что в сборе принимала участие и бывшая жена Нагорного известная гимнастка Лилия Подкопаева.

Государственная судебная администрация выдала документы на освобождение Нагорного из следственного изолятора СБУ. Затем состоялся суд, который длился всего 15 минут. Адвокат сообщила, что Нагорный до сих пор не ознакомился с материалами дела, не получил на руки постановление суда и попросила отложить рассмотрение дела.

Слушание дела перенесли на 18 октября.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тимофея Нагорного задержали еще 2 октября. Первым об аресте сообщил его друг, журналист Роман Реведжук. По его мнению, СБУ объявила подозрение Нагорному в связи с общением с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным, в разговорах с которым якобы «были поставлены под сомнение национальные интересы Украины»,

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