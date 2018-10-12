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На выходных полиция возьмет под охрану все украинские церкви
Национальная полиция направит дополнительные наряды для охраны правопорядка вблизи религиозных сооружений накануне Дня защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Такое поручение дал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Как сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, Фацевич заявил, что необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям «без исключения, без принадлежности к конфессиям».
В полиции объяснили, что такие меры приняты для того, чтобы не допустить возможных нарушений общественного порядка и безопасности граждан, празднующих День защитника Украины или участвуют в религиозных службах на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Они осуществляются с целью предотвращения возможных столкновений и конфликтов на религиозной почве, в частности захвата или блокирования церковных объектов и имущества.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине в связи с празднованием Дня защитника Украины также будут изменены маршруты движения общественного транспорта и перекрыты некоторые улицы. Так, в Киеве 14 октября в центральной части города будет запрещен проезд автомобилей. Также будут внесены корректировки в движение наземного общественного транспорта.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!