Томос для Украины: в Крыму священник УПЦ КП передал яркий привет оккупантам

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На дверях церкви Воздвижения (УПЦ КП) в оккупированной Евпатории появилось заявление о ее каноничности в связи с решением Святейшего Синода Вселенского патриархата.
Это следует из фото, которые опубликовал в Facebook представитель УПЦ КП в Евпатории отец Ярослав Гонтарь. Судя по комментариям, пользователи сети остались довольны церковным решением и сообщили, что в эту церковь ходит больше людей, чем она может вместить.
«Были там сегодня! Людей было много как для такого маленького сооружения», — написала одна из пользователей соцсети.
Как писали «ФАКТЫ», 11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.
В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и низложить его, а также членов его Синода.
15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.
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