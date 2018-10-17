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Взрыв в Керчи: стали известны новые подробности
Жители оккупированной Керчи сообщили, что перед взрывом в местном политехническом колледже были замечены вооруженные люди. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука со ссылкой на собственные источники.
«По сообщениям самих крымчан, с которыми я в постоянном контакте, речь идет о том, что были замечены внутри здания вооруженные люди. Одни люди говорят, что четыре человека, другие говорили — 10. Нужно понимать, что люди в состоянии шока, потому любые сведения нужно проверять. По сведениям тех людей, которые были непосредственно внутри здания, произошло два взрыва. Первый — глухой, не мощный. После этого прогремел мощный взрыв», — цитирует Туку «Интерфакс-Украина».
Ссылаясь на собственные источники, чиновник также сообщил, что в городе введена операция «перехват», все выезды из Керчи заблокированы.
Напомним, около полудня в среду, 17 октября, в Керчи прогремел взрыв в местном политехническом колледже. По последним данным, погибло 18 человек, десятки получили ранения.
По информации российских силовиков, причиной случившегося мог стать теракт из-за взрыва бутылки с зажигательной смесью. Оккупанты заявили, что организатором теракта был ученик техникума Владислав Росляков 2000 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством.
При этом в соцсети опровергают это утверждение, ссылаясь на то, что парень заходил на свою страничку после того, как был объявлен убитым.
Согласно первой официальной версии случившегося: произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Однако позже в Следственном комитете РФ переквалифицировали ЧП как убийство.
Отметим, прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи. По словам представителя ведомства, «в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версий произошедшего, количество погибших и раненных, а также другие данные».
В связи со взрывами на оккупированной территории Крыма, Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на административной границе с полуостровом.
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