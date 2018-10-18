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Бойня в Керчи: появилось видео, как стрелок покупал патроны
После трагедии в Керченском политехническом колледже, которая произошла 17 октября и унесла, по последним данным, жизни 20 человек, в СМИ появилось много информации, связанной в этим ЧП.
Так Telegram-канал 112 опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой видно, как убийца Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине.
Также в распоряжение «Известий» поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.
Напомним, около полудня 17 октября в оккупированной Россией Керчи прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 погибших были студентами и сотрудниками этого учебного заведения.
Главной версией ЧП в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года.
Известно, что Росляков, которого считают виновником трагедии, получил ружье на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Он действовал один без сообщников.
Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».
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