Бойня в Керчи: появилось видео, как стрелок покупал патроны

Происшествия

После трагедии в Керченском политехническом колледже, которая произошла 17 октября и унесла, по последним данным, жизни 20 человек , в СМИ появилось много информации, связанной в этим ЧП.

Так Telegram-канал 112 опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой видно, как убийца Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине.

Также в распоряжение «Известий» поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

Напомним, около полудня 17 октября в оккупированной Россией Керчи прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 погибших были студентами и сотрудниками этого учебного заведения.

Главной версией ЧП в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года.

Известно, что Росляков, которого считают виновником трагедии, получил ружье на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Он действовал один без сообщников.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».

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