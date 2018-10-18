Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Бойня в Керчи: появилось видео, как стрелок покупал патроны

11:21 18 октября 2018   392
трагедия в Керчи
Инф. «ФАКТОВ»

После трагедии в Керченском политехническом колледже, которая произошла 17 октября и унесла, по последним данным, жизни 20 человек, в СМИ появилось много информации, связанной в этим ЧП.

Так Telegram-канал 112 опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой видно, как убийца Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине.

Также в распоряжение «Известий» поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

Напомним, около полудня 17 октября в оккупированной Россией Керчи прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 погибших были студентами и сотрудниками этого учебного заведения.

Главной версией ЧП в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года.

Известно, что Росляков, которого считают виновником трагедии, получил ружье на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Он действовал один без сообщников.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».

В Крыму объявили трехдневный траур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины