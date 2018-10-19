В УПЦ КП твердо ответили, кому достанутся украинские лавры после Томоса

Украина

Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) отреагировал на ситуацию вокруг принадлежности всех православных украинских монастырей, имеющих статус лавры — Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской.

«Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии — к румынской церкви и так далее», — заявил архиепископ, пишет «Главред».

По его мнению, лавры отойдут к единой поместной украинской церкви мирным путем.

«Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины», — подытожил спикер УПЦ КП.

Он также не стал давать однозначных прогнозов относительно сроков, когда это произойдет.

«Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все должны осознавать неизбежность довершения этого дела и необходимость соблюдения принципов ненасилия», — заявил владыка Евстратий.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября 2018 года Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом Киевской метрополии в 1686 году. Таким образом, территория Киевской митрополии вернулась в сферу канонической компетенции Вселенского патриархата, коей она была с 988 года и до незаконной аннексии московскими иерархами в 1686 году. Также Святейший Синод снял анафему с Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.

18 октября Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко передать Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное использование Вселенскому Патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter