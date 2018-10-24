Супрун рассказала, как правильно чихать и кашлять

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила продолжить серию своих «практичных» советов, и рассказала, как правильно чихать и кашлять, чтобы не заразить окружающих. Соответствующие рекомендации чиновница написала на своей странице в Facebook.

«Если заболели и не смогли остаться дома — обязательно надевайте хирургическую маску и возьмите бумажные салфетки с собой. А в случае, когда болезнь застала вас врасплох — старайтесь чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя»,— отметила Супрун.

Как это делать, главный медик страны демонстрирует при помощи картинки, которая, по ее утверждению, стала мемом.

Она добавила, что ладонь плохо сдерживает опасные патогены в процессе чихания или кашля, они могут передаваться другим на расстоянии до двух метров и больше, а именно «чих» таким образом помогает их сдерживать.

Даже такие минимальные меры, считает Ульяна Супрун, будут серьезным вкладом в здоровье близких, коллег, людей, которые едут рядом в транспорте.

Но, конечно, лучше всего не болеть вообще. Для этого и.о. главы Минздрава рекомендует постоянно мыть руки, вакцинироваться от гриппа, всегда проветривать помещения и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе, а также сбалансировано питаться, полноценно спать и заниматься спортом.

Отметим, что пользователи в комментариях ожидаемо заявили, что странных жест-мем напоминает «зигование».

«Смотрю на пост и думаю, как для ватников можно подать эту новость? Например, Супрун показала украинцам, как правильно зиговать», «Ну все, сейчас рванет на касапенских каналах, Ульяна хунту учит зигуликамы лечить грипп», — пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун вывела на чистую воду дельфинов и владельцев дельфинариев.

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