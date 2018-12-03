Центральное отопление в Киеве появилось в 1937 году: как обогревали дома до этого

История современности

взгляд в прошлое

За окнами минусовая температура. Отопительный сезон в разгаре. Об этом напоминают не только радиаторы домашних батарей, но и стремительно растущие суммы в платежках за коммунальные услуги. В наше время обитатели больших многоквартирных зданий потребляют тепло, которое как бы само собой приходит к ним с наступлением осенних холодов. Этому способствуют централизованные отопительные системы, охватывающие целые кварталы и районы. Но еще немногим более ста лет назад принцип отопления для большинства городских домов был тот же, что и для сельских. Помещения или группы помещений обогревали при помощи печей.

Конечно, печи в богатых зданиях или господских имениях отличались эффектным внешним видом. Под стать общей роскоши интерьера они были обложены керамическими изразцами, украшены лепкой. В домах поскромнее печь облицовывали гладкой плиткой или просто обмазывали известкой. Кроме «огревательных печей», которые давали тепло в помещения, в городских квартирах имелись «варистые печи», устроенные на кухнях.

Всеми вопросами отопления ведал домовладелец, державший во дворе специальный сарай для запаса дров или угля. Тех жильцов, которые своевременно вносили арендную плату, столь же своевременно обеспечивали теплом. А к неплательщикам можно было применить избирательные санкции, как в очерке Александра Куприна «Квартирная хозяйка» из цикла «Киевские типы»: «Хозяйка, как буря, стремится в кухню, и оттуда слышится ее зычный голос: «Гапка, ступай, вынь у этого прохвоста вьюшки из трубы! И чтобы больше грубку ему не топить!»

Вьюшки — это чугунные детали, которые, в частности, сохраняют тепло натопленной печи. Без них зимой недобросовестный жилец был вынужден мерзнуть в неуютной комнате, пока хозяйка окончательно не выставляла его за дверь.



* Печи в богатых зданиях отличались эффектным внешним видом. На фото — изразцовая печь в особняке на улице Банковой, 2 (ныне здание Союза писателей Украины)

Наиболее продвинутые домохозяева и строители общественных зданий находили возможность отказаться от архаичных печей, используя центральное отопление на базе усадебной котельной. К примеру, в изысканные интерьеры «шоколадного домика» (построенного в начале прошлого века особняка предпринимателя Семена Могилевцева, на нынешней улице Шелковичной, 17) органически вошли узоры решеток под окнами. Эти решетки прикрывали тепловоды обогревательных устройств, а котел находился в подвале. В доходном доме Берко Мороза на Владимирской, 61, помещения полуподвального и семи основных этажей тоже были снабжены центральным отоплением. Но в его квартирах на всякий случай еще предусматривались изразцовые печи и даже камины.



* «Шоколадный домик» в Киеве

Правда, после того, как революция и гражданская война повергли домовое хозяйство в состояние разрухи, радиаторы и печи некоторое время оставались «на голодном пайке». Чтобы не замерзнуть холодными зимами, граждане прибегли к новому средству отопления. Знаменитый детский писатель Николай Носов (буквально на днях ему исполнилось бы 110 лет) вспоминал о своем киевском детстве в автобиографической книге «Тайна на дне колодца»: «Подошла зима. Дров у нас не было. Ни у кого тогда не было дров. Отец принес откуда-то маленькую железненькую печечку на четырех ножках и несколько железных труб, вроде водосточных. В верхней части дымохода голландской печки он пробил круглое отверстие и вставил в него одну из труб, а другие трубы соединил между собой и с железной печкой. Тяга получилась хорошая, и железную печку можно было топить щепками, хворостом, соломой, бумагой, картоном и вообще всяческой дрянью, которая была способна гореть… Тепла от нее хватало лишь на одну комнату, именно на ту, в которой она стояла. Теперь наша жизнь проходила главным образом в этой комнате».

Предприимчивые горожане «скармливали» прожорливым печкам даже заборы и садовые скамейки. Называли их буржуйками, — вероятно, за непомерный аппетит.

Буржуйки выручали киевлян, пока не восстановилось полноценное снабжение города топливом. Большинство зданий тогда пребывало в ведении органов коммунального хозяйства. Жилым фондом распоряжались домоуправления, на которые, согласно инструкциям, была возложена миссия «систематически и без перерывов отапливать дом на протяжении всего отопительного сезона, который начинается не позже 1 ноября текущего года, а заканчивается не раньше 1 апреля следующего года, в зависимости от погоды, но длится не свыше пяти с половиной месяцев». Жильцы, учреждения и прочие пользователи помещений вносили плату за отопление несколькими равными частями с ноября по февраль. Эти суммы компенсировали фактические затраты домоуправления, но не свыше цены 11 пудов (180 килограммов) угля или 24,75 пуда (405 килограммов) дров за каждую квадратную сажень (4,55 квадратного метра) помещения в течение сезона.



* Сегодня буржуйки снова возвращаются в квартиры и дома киевлян

С 1930-х годов в Киеве началось создание теплоцентралей, от которых калории распространялись по сети на обширные пространства. Самая первая в Киеве теплоэлектроцентраль (известная позже как ТЭЦ-3), на углу улиц Жилянской и Льва Толстого, была создана силами железнодорожников. Соответственно, и первые потребители централизованного тепла относились к тому же ведомству. От ТЭЦ были проложены две магистрали, одна из которых охватила район железнодорожного узла, а другая протянулась к улице Ленина (теперь Богдана Хмельницкого) и Лысенко, где находится офис управления Юго-Западной железной дорогой. Тепло по этим магистралям разошлось в течение зимы 1937—1938 годов. Первое подключение решили приурочить к 20-летию Октябрьской революции — 7 ноября 1937 года. Как оказалось, к этому моменту все нужное оборудование было готово лишь в доме по улице Ленина, 38 (тогдашнем помещении Наркомата совхозов УССР), который и стал первенцем сетевого обеспечения теплом в нашей столице.

Между прочим, киевские хозяйственники в период первых пятилеток пытались сэкономить на металле. Местный Институт строительных материалов впервые в СССР предложил изготавливать радиаторы тепловых батарей из керамики и опробовал эту новинку в собственном помещении (в здании Кловского дворца, где теперь работает Верховный суд Украины).

Поначалу сеть отопления расширялась не слишком быстро. В первой половине 1950-х годов на централизованном теплоснабжении по городу состояло лишь 800 домов. Ситуация в корне изменилась после того, как были запущены два тепловых гиганта — крупнейшие в республике теплоэлектроцентрали. В 1971-м начала действовать ТЭЦ-5 в поселке Комсомольский, питающаяся газом. А через десять лет состоялся пуск первого энергоблока ТЭЦ-6 в Зазимье за Троещиной. Киевлянам не надо объяснять, где находится это сооружение: его 270-метровая труба по высоте уступает в нашем городе только телебашне.

Между прочим, генеральным планом развития города, утвержденным в 1986 году, предполагалось к началу XXI столетия возложить теплоснабжение столицы Украины на атомную ТЭЦ, которую собирались соорудить в 1990-х годах под самым городом. Но после произошедшей в том же году Чернобыльской катастрофы от этой мысли пришлось отказаться…

Действующие предприятия по выработке тепла пока справляются с обогревом киевских домов. Однако суммы, которые приходится выкладывать жителям столицы за эту услугу, совершенно не вяжутся со скромными зарплатами и пенсиями тысяч киевлян. Для многих из нас оказывается актуальным поиск более дешевых способов отопления, и даже пресловутые буржуйки кое-где возвращаются в обиход.



Температурные нормы подачи тепла 80 лет назад (из постановления Киевского окружного исполкома и горсовета о центральном отоплении) Домоуправления обязаны в течение отопительного сезона поддерживать в помещениях, огреваемых центральным отоплением, такие температуры: в помещениях, занятых под жилье или больницы, — не ниже 12 градусов Реомюра, или 15 градусов Цельсия (1 градус по шкале Реомюра равен 1,25 градуса по шкале Цельсия. — Авт.);

в помещениях, занятых под клубы, театры, школы, конторы и банки, — не ниже 10 градусов Реомюра (12 градусов Цельсия);

в помещениях, занятых под мастерские, — не ниже 9 градусов Реомюра (11,25 градуса Цельсия);

в помещениях, занятых под лавки, магазины, кинематографы и т. п. — не ниже 7 градусов Реомюра (8,75 градуса Цельсия).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о первых торжествах, посвященных крещению Киевской Руси, которые состоялись в Киеве ровно 130 лет назад, а также об одной из самых трагических катастроф в истории города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter