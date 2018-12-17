Укрепляет кости, повышает иммунитет и способствует похудению: польза и вред зеленого чая

Здоровье

Китайские ученые считают, что для профилактики остеопороза женщинам полезно каждый день пить зеленый чай. По мнению специалистов из Пекинского университета, этот напиток повышает плотность костей и снижает риск переломов. В исследовании ученых участвовали более 450 тысяч человек.

Специалисты опрашивали добровольцев, анализировали их медицинские карты. Оказалось, у людей, которые пили зеленый чай каждый день в течение года, риск переломов снижался на 12 процентов. А у тех, кто ежедневно употреблял напиток более 30 лет, вероятность травм костей уменьшалась на 30 процентов.

Зеленый чай уже давно считают очень полезным напитком. Благодаря щадящей сушке ценные вещества и витамины, находящиеся в листьях, не разрушаются. В зеленом чае есть кальций, фтор, магний, фосфор, витамины С, Р и много других веществ, улучшающих состояние кожи, волос, повышающих иммунитет. Кофеин, содержащийся в чае, придает сил и энергии, активизирует мозг.

Напиток помогает наладить пищеварение. У тех, кто регулярно употребляет чай, укрепляются десны, улучшается состояние зубов. А благодаря антиоксидантам, которые содержатся в листьях, можно даже предотвратить развитие онкозаболеваний, полагают некоторые ученые.

Считается, что зеленый чай снижает уровень холестерина, укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает обмен веществ, поэтому его рекомендуют пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также, чтобы похудеть. Снижение веса можно объяснить и мочегонным действием чая. Кстати, если предстоит куда-то идти, то от напитка именно по этой причине лучше отказаться.

Чрезмерно увлекаться зеленым чаем не стоит. В нем есть теофиллин и теобромин, оказывающие возбуждающее действие. Поэтому людям, страдающим повышенной возбудимостью и бессонницей, напиток лучше ограничивать.

Крепкий чай, а зеленый в особенности, повышает кислотность желудочного сока, и при гастрите или язве желудка состояние больного может ухудшиться.

Напиток богат пуринами, которые опасны для страдающих подагрой.

Зеленый чай сгущает кровь, поэтому им не стоит увлекаться людям, страдающим варикозным расширением вен, тромбофле-битом.

Сколько раз нужно заваривать зеленый чай? Считается, что очень качественный чай — до семи раз. Однако если не уверены в качестве напитка, то не больше двух раз.

Тем временем немецкие ученые установили, что чай с молоком вреден для здоровья.

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