Вирус кори может проникнуть в квартиру через вентиляцию и даже замочную скважину, — врач

Здоровье

Поберегись!

В сентябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что Северная и Южная Америка являются регионами, где корь побеждена. Украине, где эта инфекция как раз разбушевалась и вирус кори постоянно находит новые жертвы среди детей и взрослых, об этом остается только мечтать. По сообщению Центра общественного здоровья, чаще всего болеют дети пяти-девяти лет, которые не получили вторую дозу вакцины, поэтому у них нет стойкого иммунитета.

«Иммунная защита после вакцинации ослабевает через семь-десять лет»

Но корь не обходит стороной и взрослых людей. По информации Минздрава Украины, за последнюю неделю среди 2611 заболевших почти треть уже вышли из детского возраста. Почему «детская» болезнь выбирает взрослых, «ФАКТАМ» рассказал инфекционист, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

— Даже если ребенку сделали все прививки, организм мог не выработать эффективный ответ на вакцинацию, — объясняет Юрий Александрович. — И подросший ребенок становится для кори отличной мишенью. Кроме того, со временем защита, наработанная вакциной, снижается, и через семь-десять лет человек может заболеть снова. Не секрет, что вспышки кори нередко регистрируют среди солдат срочной службы, студентов колледжей и университетов: после 20 лет риск заболевания резко возрастает.

— Взрослые переносят корь тяжелее, чем дети?

— Да. «Детскую» инфекцию взрослый человек переносит обычно хуже, ведь уже есть приобретенные заболевания — хроническое воспаление желчного пузыря или поджелудочной железы, гипертония, сахарный диабет, проблемы с печенью, суставами. К тому же корь приводит к изменениям в иммунной системе, и заболевший человек на какое-то время оказывается беззащитным перед другими инфекциями. Если вдруг возникли вторичные воспаления легких или почек, вызванные бактериями, иммунная защита вынуждена отвлекаться на них, а кори — приволье. Также люди часто до появления высыпаний принимают корь за обычную ОРВИ. Начинают принимать жаропонижающие, всевозможные средства для поднятия иммунитета. Не помогает — используют антибиотики. Потом врачу сложно назначить лечение, чтобы облегчить симптомы кори, ведь непонятно, как «новые» препараты будут взаимодействовать с предыдущими.

«Антибиотики снижают и так угнетенный иммунитет»

О том, что корь у взрослых — это серьезное заболевание, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук Ольга Голубовская знает не с чужих слов. В одном из постов в «Фейсбуке» Ольга Анатольевна рассказала, как провела выходные:

«Занималась больными — госпитализировала шесть взрослых с корью, и все — достаточно тяжелые. Сейчас только в нашем одном отделении на 50 коек (имеется в виду Александровская столичная больница. — Авт.) находятся 19 больных корью, в том числе беременные женщины. Заболевание и не думает отступать, кроме того, имеет ряд особенностей. Вначале часто нет привычных конъюнктивита и кашля, зато появляется сыпь, которая „путает“ врача. Почти у трети больных на момент поступления в стационар отсутствуют характерные беловатые высыпания на слизистой щек (пятна Коплика). Почти у 10 процентов пациентов нарушена характерная этапность высыпаний, когда пятна сначала появляются за ушами и на лице, а потом постепенно „сползают“ вниз по телу».

Еще одной интересной особенностью, по словам Ольги Голубовской, является боль в животе, на которую жаловались больше 15 процентов больных корью. У некоторых болевой синдром был вызван реактивным панкреатитом, но были и те, у кого обнаружили острый процесс в брюшной полости, и им в разгар кори пришлось удалять воспаленный аппендикс. Также непривычным оказалось поражение печени, которое выявили более чем у половины больных. Инфекционисты отмечают, что тяжесть течения часто не связана с интенсивностью сыпи: «У нас были пациенты с тяжелейшим энцефалитом, которые неделями находились в глубокой коме, но без выраженных высыпаний на коже. Кстати, мы всех вылечили».

Медики утверждают, что чаще других рискуют заразиться вирусом кори малыши до пяти лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Как уберечься от инфекции? Для того чтобы достоверно выяснить, защищен ли человек от кори, нужно сдать кровь на иммуноглобулины IgG. Если защитных антител нет — стоит привиться, особенно молодежи. Юрий Жигарев считает, что корь у людей старше 45 лет — это скорее исключение, чем правило, и самый возрастной пациент, который ему встречался, был 42-летним.

Ольга Голубовская, обращаясь к коллегам, призывает врачей быть бдительными и при любом повышении температуры не исключать корь, хотя сейчас уже начинается эпидемия гриппа и ОРВИ.

«Клинически корь очень разная — от тяжелейших случаев пневмонии и менингоэнцефалита до стертых форм. Иногда правильный диагноз можно поставить, только отслеживая состояние больного несколько дней. Не назначайте с ходу без показаний антибиотики, снижающие и так угнетенный иммунитет. Больных, у которых можно спрогнозировать тяжелое течение заболевания, лучше госпитализировать. Таких пациентов нужно наблюдать в динамике, чтобы вовремя „поймать“ угрожающие признаки — интенсивную головную боль, головокружение, тошноту и рвоту, появление мелких кровоизлияний (геморрагических элементов)».

Важно помнить, что вирус кори очень «прилипчивый»: человек, который находится в одном доме с заболевшим, даже многоэтажном, тоже может заразиться. Вирус попадает на другие этажи сквозь открытые окна, вентиляцию и даже… замочную скважину.



Симптомы кори Повышенная температура.

Резкая слабость и отсутствие аппетита.

Сухой кашель и насморк.

Конъюнктивит, слезотечение и светобоязнь.

На третий-пятый день болезни появляется сыпь.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», зарубежные медики обвиняют граждан Украины в «экспорте» кори в другие страны. Так ли это на самом деле, читайте в нашем материале.



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