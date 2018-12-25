Общество

Ветер и метели: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 26 декабря

Мощный циклон, который обуславливает сложную синоптическую погоду в ряде регионов Украины, начнет смещаться в северо-восточном направлении. В среду, 26 декабря, в стране — очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, которая прогнозирует 26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток среды — в большинстве областей Украины сильный ветер, снег и метели. «На западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и кое-где дождем. Ветер — западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного», — прогнозирует синоптик.

Что же касается температуры воздуха, то ближайшей ночью в Украине ожидается -2−9 градусов. Днем 26 декабря на Левобережье -1−6 градусов, на Правобережье — от 0 до + 3 градусов.

Материал о том, какой будет погода в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбаль прогнозирует, что перед Новым годом украинцев ждет похолодание — оттепель сменится морозами от — 3 до -7 градусов.



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