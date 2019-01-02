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Украина

Цены выросли в два раза: как Луганск встретил 2019 год

10:15 2 января 2019   102
Новый год в Луганске
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Луганске оккупационные власти в честь Нового года повысили цены на продукты в полтора — два раза. Еще одним «подарком» к 2019 году стало ночное включение лифтов в луганских многоэтажках.

О ценах на продукты «Лиге» на условиях анонимности рассказали жители Луганска. Одна из жителей города рассказала, что проукраинские жители оккупированного Луганска встречали Новый год вместе с Украиной — на час позже, чем в Российской Федерации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель оккупированного Луганска, размещающий в соцсетях посты под ником Венедикт Венедиктов, рассказал об ужасном качестве «российского шампанского,» которое к Новому году завезли на Донбасс.

Также сообщалось, что вместе с проукраинскими жителями оккупированного Донбасса Новый год вместе со всей Украиной встречали и жители аннексированного Россией Крыма.

Фото с сайта https://news.liga.net

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