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Цены выросли в два раза: как Луганск встретил 2019 год
В оккупированном Луганске оккупационные власти в честь Нового года повысили цены на продукты в полтора — два раза. Еще одним «подарком» к 2019 году стало ночное включение лифтов в луганских многоэтажках.
О ценах на продукты «Лиге» на условиях анонимности рассказали жители Луганска. Одна из жителей города рассказала, что проукраинские жители оккупированного Луганска встречали Новый год вместе с Украиной — на час позже, чем в Российской Федерации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель оккупированного Луганска, размещающий в соцсетях посты под ником Венедикт Венедиктов, рассказал об ужасном качестве «российского шампанского,» которое к Новому году завезли на Донбасс.
Также сообщалось, что вместе с проукраинскими жителями оккупированного Донбасса Новый год вместе со всей Украиной встречали и жители аннексированного Россией Крыма.
Фото с сайта https://news.liga.net
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