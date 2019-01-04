Епифаний рассказал, что ждет РПЦ в Украине

Украина

Верующие имеют право выбирать свой религиозный центр. В новой Православной церкви Украины ничего не имеют против существования в Украине Русской православной церкви. Ранее сообщалось, что глава РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею «Божьим судом» за предоставление Томоса Украине.

Об этом в интервью DW заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний. По его словам, сразу же после Объединительного собора было объявлено о том, что двери Православной церкви Украины открыты для всех православных. «Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ», — отметил он и добавил, что стратегия церкви строится на евангельских началах — любви, мире, согласии и взаимоуважении.

Митрополит Епифаний также отметил, что Русская православная церковь и дальше будет существовать в Украине. «Будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно», — добавил глава Православной церкви Украины. Что же касается присоединения верующих и приходов к автокефальной церкви, то, по его словам, такое решения должны принимать на общих собраниях общин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», церковная община Московского патриархата села Скибин Жашковского района (Черкасская обл.) первой в области перешла в поместную Православную церковь Украины.

Также сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет вручен 6 января.

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