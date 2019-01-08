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В ПЦУ объяснили, почему митрополит Епифаний упомянул патриарха Кирилла в рождественской литургии
Упоминание главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла во время рождественской литургии с Софийском соборе 7 января было сделано в соответствии с требованиями, прописанными в Томосе. Об этом в Facebook сообщил глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).
По словам священyослужителя, во время литургии предстоятель поместной церкви поминает предстоятелей других православных церквей согласно диптиху — официальному списку поместных православных церквей в историческом порядке чести, начиная с Константинопольской.
Евстратий добавил, что Русская церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение ее предстоятеля, поскольку он канонически не осужден — необходимо.
«Такая обязанность указана в Томосе: «каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать по древним преданиям святых отцов наших Вселенского Патриарха, блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптиха, согласно каноническим порядком», — написал он.
«То, что киевский митрополит, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, Томоса, вспоминает имя предстоятеля РПЦ — не значит согласия с позицией или действиями последнего», — добавил архиепископ.
Напомним, 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Документ был подписан 5 января на торжественной церемонии. Кроме Вселенского патриарха, подписи под документом поставят предстоятели православных церквей Италии и Мальты, Германии, православной церкви Родоса и другие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Томос об автокефалии Православной церкви Украины на непродолжительное время вернется в Стамбул, а через несколько дней уже навсегда будет возвращен в Украину. Необходимость привезти его в Стамбул связана с запланированным Синодом Вселенского патриархата. Все епископы — участники Синода поставят свои подписи под Томосом. Пока же на документе есть только подпись Вселенского патриарха Варфоломея.
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