DZIDZIO рассказал о последствиях травмы и лечении

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец и актер DZIDZIO, который после избиения оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки, все еще находится в больнице. Здесь он встретил Новый год и Рождество, впервые исполнив колядку из больничной палаты.

Также Михаил Хома (настоящее имя артиста) рассказал, что ему понадобится длительная реабилитация под наблюдением медиков. Речи о возобновлении концертной деятельности пока не идет. Говорить об этом можно будет не раньше февраля. Певец опасается, что может потерять слух, поэтому очень осторожно проходит восстановление.

«К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция, и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше», — рассказал DZIDZIO «Сніданку з 1+1».

Напомним, от удара Михаил получил серьезную травму левого уха, в который он вставляет ушной монитор во время выступлений. Выступать без «уха» невозможно.

«А поменять ухо — это то же самое, что научиться левой рукой писать. То есть это привычка. Но не переживайте, ухо заживет, все будет хорошо», — уверен Михаил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам DZIDZIO, на него напал Михаил Мишков, который угрожал ему и требовал свою долю доходов. Мишков же утверждает, что выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%. Обидчик DZIDZIO говорит, что не бил его, а лишь хотел внести свои творческие предложения по развитию проекта. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения на Михаила Хому по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения.

Коллеги по шоу-бизнесу поддержали Михаила Хому постами в сети, а министр культуры Евгений Нищук лично навестил в клинике и принес мандаринки.

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