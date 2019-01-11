Причиной длительного кашля может быть не пневмония, а раздражение слизистой пищевода, — врач

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Зима выдалась капризной: после морозца — оттепель, снежная жижа и сырой воздух. Респираторные вирусы чувствуют себя вольготно, а люди не очень: кашляют, жалуются на одышку, боль в груди. Если нет температуры, нужно ли обращаться к врачу?

— Обязательно, ведь пневмония без повышения температуры тоже бывает, хотя и редко, — рассказывает врач-пульмонолог высшей категории пульмонологического отделения Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Лидия Тараленко. — Она развивается у людей со сниженным иммунитетом или тех, кто злоупотребляет алкоголем. Но, как правило, пневмонию мы подозреваем у человека, который жалуется на повышенную температуру (она часто плохо снижается), кашель, одышку, боль в грудной клетке. Доктор слышит хрипы в грудной клетке или же пациент рассказывает, что чувствует хриплое свистящее затрудненное дыхание. Для уточнения диагноза направляем больного на рентгенографию или компьютерную томографию (КТ).

— Кто переносит пневмонию тяжелее?

— Маленькие дети, у которых еще не сформировались полностью бронхиальное дерево и легкие, а также пожилые люди. Тяжело протекает пневмония у тех, кто вынужден лежать или ограничен в движении: из-за сниженного кашлевого рефлекса и дыхательного объема они хуже откашливают мокроту. Сложно бороться с пневмонией людям, страдающим хроническими заболеваниями, — бронхитом, бронхиальной астмой, ХОЗЛ (хроническим обструктивным заболеванием легких), а также имеющим ревматологические проблемы или сахарный диабет. Обычно тяжело переносят болезнь и пациенты, злоупотребляющие курением и алкоголем.

— Что делать, если кашель затянулся?

— Когда после ОРВИ, бронхита или пневмонии он длится больше трех недель, нужно проконсультироваться у пульмонолога. Такой кашель может перейти в хроническую форму. К нам нередко обращаются пациенты, которые кашляют месяцами, а иногда годами. Часто причина кроется в бронхиальной астме или рефлюксной болезни, когда из желудка кислое содержимое забрасывается в пищевод, раздражая его слизистую и вызывая приступ кашля.

Как лечится воспаление легких? Зачем при вирусной пневмонии назначают антибиотики? Чем опасно для дыхательных путей курение? Можно ли вылечить сухой кашель с помощью народных рецептов? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 14 января, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Лидия Владимировна Тараленко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 24 января

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заместитель директора по вопросам педиатрии медицинской фирмы «Борис» Анна Горбань рассказала о лечении гриппа, ОРВИ и их осложнений у детей. Кроме того, мы публиковали советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как отличить грипп от простуды.

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