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РосСМИ опубликовали карту помоек Москвы, где можно брать еду

22:09 11 января 2019   140
мусорка
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Полезной информацией с изданием «Московский комсомолец» поделились фриганы — люди, которые пристраивают выброшенную магазинами еду.

Они составили список адресов в разных районах столицы страны-агрессора (пока фигурируют около 30 точек), куда супермаркеты выкидывают продукты с истекшим сроком годности. Мол, эти яства вполне пригодны к употреблению. Речь о хлебе, фруктах, сладостях, консервах и многих других категориях, включая даже деликатесы.

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Собеседники издания подробно рассказали о своей деятельности, дали советы, а главное — привели ряд аргументов о якобы безопасности потребления просроченных продуктов. Они уверены, что их карта будет пополняться и что москвичи непременно будут ею пользоваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Санкт-Петербурге посетители кафе подрались в очереди за шаурмой.

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