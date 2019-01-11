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РосСМИ опубликовали карту помоек Москвы, где можно брать еду
Полезной информацией с изданием «Московский комсомолец» поделились фриганы — люди, которые пристраивают выброшенную магазинами еду.
Они составили список адресов в разных районах столицы страны-агрессора (пока фигурируют около 30 точек), куда супермаркеты выкидывают продукты с истекшим сроком годности. Мол, эти яства вполне пригодны к употреблению. Речь о хлебе, фруктах, сладостях, консервах и многих других категориях, включая даже деликатесы.
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Собеседники издания подробно рассказали о своей деятельности, дали советы, а главное — привели ряд аргументов о якобы безопасности потребления просроченных продуктов. Они уверены, что их карта будет пополняться и что москвичи непременно будут ею пользоваться.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Санкт-Петербурге посетители кафе подрались в очереди за шаурмой.
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