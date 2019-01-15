Полиция обнародовала видео нападения на Dzidzio

Шоу-бизнес

Национальная полиция Киева обнародовала видео нападения на популярного певца и актера Dzidzio, во время которого злоумышленники несколько раз ударили потерпевшего и скрылись на двух автомобилях с места происшествия.

Происшествие случилось в конце декабря на улице Викентия Хвойки в Подольском районе столицы. Полицейские выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестными, которые агрессивно себя вели и нецензурно ругались, а потом ударили мужчину по голове и скрылись на двух автомобилях. Предварительно событие квалифицировано по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Стражи порядка опросили потерпевшего, отобрали объяснения у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Позже они установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это — 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов.

Как писали «ФАКТЫ», DZIDZIO, который после избиения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха, встретил Новый год в клинике. Певец утверждает, что на него напал некий Михаил Мишков. Он якобы требовал у него свою долю доходов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter