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Незакаленному человеку прыгать в прорубь нельзя: это чревато инсультом или остановкой сердца
19 января — Крещение Господне. В этот день многие люди впервые решаются окунуться в прорубь. Считают, что освященная вода убережет от хворей, укрепит иммунитет (напомним, ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали, как подготовиться к купанию на Крещение, и публиковали советы врачей о том, что важно знать тем, кто собирается искупаться в ледяной купели).
— У неподготовленного человека, который решил сигануть в ледяную воду, может возникнуть спазм сосудов, — предостерегает директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар. — Так организм, испытывая стресс, пытается защититься от потери тепла. Соответственно, уменьшается количество иммунных клеток. И человек может легко подхватить вирусную инфекцию, у него возможно развитие фурункулеза, обострение хронических инфекций. Внезапная резкая встреча с холодом может закончиться инсультом или холодовой остановкой сердца.
— Выходит, зимой нельзя начинать закаливающие процедуры?
— Почему? Закаливание можно начинать в любое время года, но постепенно: снижая температуру на полградуса-градус каждые два дня. Самый простой способ — после душа в течение 20—30 секунд облиться водой, температура которой на полтора-два градуса ниже.
— Какие продукты зимой улучшат работу иммунной системы?
— Иммунитет «любит» животный и растительный белки. Аминокислоты идут на постройку собственных антител, интерферона. Питание, лишенное белка, может привести к формированию иммунной недостаточности. Для хорошей работы иммунной системы необходимы острые специи и пряности. Все виды перца, лук, чеснок, гвоздика, имбирь раздражают слизистую оболочку, усиливают кровообращение, тонизируют. В холода хорошо пить глинтвейн: подогретое вино со специями — гвоздикой, корицей — мягко стимулирует работу иммунной системы.
— Как заподозрить, что возникли проблемы с иммунитетом?
— Ослабленный иммунитет не реагирует на врагов, поэтому человек может болеть без температуры. Иногда она повышена незначительно, причем может подниматься с утра, а к вечеру снижаться, хотя бывает и наоборот. Еще на фоне сниженного иммунитета человека одолевает постоянная немотивированная слабость, сонливость, утренняя разбитость. О слабом иммунитете говорит и боль в суставах. Она возникает из-за воспалительного процесса на слизистой носоглотки (ринита, тонзиллита, гайморита). Как только с инфекцией справились, суставы перестают болеть.
Когда нужно обращаться к иммунологу? Какие обследования выявляют нарушения иммунитета? Как сказывается на иммунной системе рацион, лишенный белка?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Владимирович Назар.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 31 января
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как избежать переохлаждения в сильный мороз: простые и эффективные методы. Также мы публиковали адреса (с картой), где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
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