Корь наступает: непривитых одесских детей могут не пустить в школы и садики

Здоровье

Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины рекомендует профильному городскому департаменту не допускать в школы и детские сады детей, не получивших прививки от кори. По данным лабораторного центра МОЗ, за последнюю неделю заболеваемость корью в Одесской области выросла на 57 процентов за счет взрослого населения, где рост наблюдается в два раза. Минздрав уже рассматривает вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

Количество госпитализированных в области также выросло. Вопрос вакцинации взрослого населения пока не решен, но вместе с тем в течение 72 часов всех контактировавших с больными должны привить.

«За прошлый год было пять вспышек заболевания, — прокомментировала руководитель департамента здравоохранения Елена Якименко. — Сейчас, в зимний период, тоже наблюдаются вспышки. Мы получили письмо из областного лабораторного центра, в котором четко указано, что мы должны провести мероприятия и не допускать в школы и детсады непривитых детей. Поэтому сейчас готовится заседание штаба, на котором мы будем определяться, что делать».

По информации Якименко, уровень заболеваемости корью в Одессе достиг в прошлом году 119,9 на 100 тысяч человек населения, что вдвое больше, чем в предыдущем. Якименко также напомнила, что с начала 2019-го корью заболел 51 человек (96 процентов госпитализированы в инфекционную больницу, причем 39 процентов заболевших моложе 17 лет).

Как стало известно, директор одной из одесских школ в жилом массиве Таирова самостоятельно приняла решение не допускать к занятиям не вакцинированных учащихся и даже пригрозила полицией одной из мам. Возмущенные родители собираются объединиться и «решить вопрос в юридической плоскости».

Руководитель департамента образования горсовета Елена Буйневич отметила, что по закону директор имеет право не пускать непривитых детей в школу, чтобы уберечь их самих и других детей от возможного инфицирования. Директор департамента образования полагает, что вскоре ситуация может повториться и в других школах Одессы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове пятеро детей заболели корью сразу после рождения. Кроме того, корь «косит» заключенных в Киеве: в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин. Вспышку кори медики зафиксировали также в воинской части в Виннице.

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