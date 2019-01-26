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В Черновицкой области не привитым от кори детям запретили посещать школы
В Черновицкой области, где в январе корью заболели почти 800 человек, ввели ограничения на посещение детских садов и школ для невакцинированных детей. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуцаций 25 января.
«Если за весь 2018 год в области было зарегистрировано 168 случаев осложненного течения заболевания, то только за три недели этого года уже зафиксировано 33 таких случая. В настоящее время эти больные находятся в областных лечебных учреждениях», — сообщила на брифинге директор Департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации Оксана Андриец.
Областные власти отметили, что в течение года подобные ограничения для невакцинированных детей действовали в Новоселицком районе Черновицкой области. Одновременно комиссия приняла решение об отстранении от работы сотружников в случае проявления у них симптомов гриппа и ОРВИ.
Напомним, в Одессе медики рекомендовали местному образовательному департаменту не допускать к посещению детских учреждений детей, не получивших прививки от кори.
Тем временем Минздрав рассматривает вопрос об объявлении в Украине эпидемии кори.
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