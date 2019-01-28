Корь в Украине: чем невакцинированный ребенок опасен для вакцинированного

Здоровье

Под Одессой продолжает расти количество заболевших корью детей. Так, в селе Шевченково Килийского района инфицированы уже 76 ребятишек. Еще по одному заболевшему ребенку зарегистрировано в городе Килия и поселке Васильевка. А в субботу, 26 января, в селе Трудовое умер годовалый ребенок. Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины (ОТО) Павел Бойченко.

По его словам, занятия в школах и детских садах Шевченково пока не возобновлялись. Вспышку кори в этом селе связывают с тем, что родители отказываются прививать детей.

«Мы выезжали на место, в их общину, и говорили с родителями, — рассказала главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Лариса Степаненко. — Однако они проявляют недоверие к вакцинам. У нас 95 непривитых детей старше двух лет, четверо — старше семи лет, 142 ребенка ни разу не проходили вакцинацию и 62 получили вакцину только один раз. Неудивительно, что число заболевших растет и болезнь расширяет свои „географические“ границы, — уже имеются случаи в других населенных пунктах…»

О том, что ситуация неутешительная по всей Одесской области, признают и сами медики.

«Сейчас в больницу в тяжелом состоянии поступил 9-месячный ребенок, - рассказал, выступая по одному из местных телеканалов, главный врач одесской детской поликлиники № 6 Сергей Горищак. — Беда в том, что этот маленький ребенок контактировал с кем-то незащищенным, а получить по календарю прививок защитную дозу не может. Вот вам и ответ, когда спрашивают: «Чем мой невакцинированный ребенок опасен для вашего, вакцинированного?»

За период зимних каникул в одесских поликлиниках привились 1500 человек, что, по словам медика, ничтожно мало. Даже несмотря на то, что такая жизненно важная вакцина для детей бесплатна.

«Всего по стране невакцинированы 390 тысяч детей. Это целая армия. При легкой форме заболевания достаточно быть под наблюдением педиатра и не выходить из дому, чтобы не заразить окружающих. Госпитализация обязательна только тогда, когда пациент нуждается в наблюдении. Сегодня в каждой детской поликлинике абсолютно бесплатно можно вакцинироваться. Есть „Приорикс“ — бельгийская вакцина против кори и краснухи, которая используется во всей Европе. Привиты уже сотни тысяч вакцин, и никаких серьезных осложнений не наблюдалось», — сказал Сергей Горищак.

О том, что одесские ребятишки полностью обеспечены необходимым количеством вакцины от кори, сообщила журналистам на брифинге и заместитель руководителя департамента здравоохранения областной администрации Надежда Гончаренко.

«Кроме того, Минздрав выделил на Одесскую область дополнительно 25 тысяч доз трехкомпонентной вакцины „Приорикс“, — сообщила чиновница. — Это хороший препарат, у нас пока не было никаких осложнений в процессе вакцинации». Гончаренко подчеркнула, что за последние полтора месяца уровень вакцинирования детей вырос на 8−10 процентов, однако этого явно недостаточно для «формирования плотной иммунной прослойки».

Гораздо сложнее — с вакцинами для взрослых. Их прививают исключительно по медицинским показаниям. В принципе, все желающие могут прививаться, приобретая вакцину за свой счет, однако и этого сделать пока невозможно: медпрепарат проходит сертификацию и в аптеки еще не поступил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что непривитых одесских детей могут не пустить в школы и садики.



О том, как распознать корь и как выглядит сыпь при разных болезнях, читайте в материале «ФАКТОВ».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter