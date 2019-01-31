Прямая линия

Какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить

Никому не хочется болеть, а если уж человек заболеет, то стремление одно — быстрее выздороветь. Что делать, если пустяковая простуда затягивается? Как укрепить иммунитет во время эпидемии гриппа? Какое обследование назначает иммунолог? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар.

«Острые и жгучие специи раздражают слизистую и усиливают кровообращение»

*— Здравствуйте, Олег Владимирович! Вас беспокоит Екатерина из города Могилев-Подольский. У меня трое детей, двое из которых уже студенты. Сейчас — эпидемия гриппа. Как укрепить иммунитет?

— Чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ, используйте побольше специй и пряностей. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то щедрее приправляйте еду перцем, корицей, добавляйте гвоздику, имбирь. Полезны овощи со жгучим вкусом — чеснок, лук. Эти продукты содержат эфирные масла, раздражающие слизистую и улучшающие кровообращение. Cпеции можно добавлять в блюда или готовить вкусные напитки, например, глинтвейн. А настоем гвоздики (два-три бутона запарить стаканом кипятка) хорошо полоскать запершившее горло.

Дома или в офисе можно поставить аромалампу с эфирными маслами — розмариновым, апельсиновым, лимонным. Это уменьшит концентрацию возбудителей инфекции, окажет бактерицидное действие. Но важно, чтобы окружающие люди не страдали аллергией на цветение трав и деревьев. Очень полезно масло розмарина: его компоненты убивают микробы, сужают сосуды и повышают работоспособность. Улучшают внимательность и сообразительность цитрусовые масла. Если нет аромалампы, то можно просто вдыхать запах масла или, добавив пару капель в стакан теплой воды, полоскать горло.

*— Лариса из Миргорода Полтавской области, 47 лет. Надоело болеть каждую зиму. Хочу укрепить иммунитет. Средства, которые продаются в аптеках, помогут?

— Если вы болеете ОРВИ два-три раза в год, переносите болезнь нетяжело и без осложнений, то зачем стимулировать иммунитет? Но препараты-иммуномодуляторы нужны тем, у кого активность иммунной системы низкая: человек часто болеет, плохо выздоравливает. Прием индукторов интерферона (эти средства стимулируют выработку собственных защитных белков) улучшит показатели иммунитета.

Важно, чтобы эти лекарства назначал врач: лечение и профилактика проходят по-разному. Заболевшему человеку показаны готовые факторы иммунитета — интерфероны, иммуноглобулины, а также противовирусные и антибактериальные препараты. А для профилактики требуются те, что стимулируют иммунитет (индукторы интерферона).

*— Меня зовут Ева, звоню их Каховки Херсонской области. Какие продукты полезны для укрепления иммунитета?

— Однозначно — богатые белком. Хотя растительный белок немного хуже усваивается, блюда из бобовых (фасоли, гороха, чечевицы), а также орехи, семечки нужно есть регулярно. Очень полезен животный белок. Он есть в мясе, рыбе, твороге, сыре, яйцах и расходуется на постройку собственных антител, интерферона. Важно каждый день съедать побольше овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Зимой холодно, и организм требует сытной мясной еды, а яблоки, капуста, морковь действуют как сорбенты, улучшая работу желудка и кишечника. В этих плодах много полезного витамина С.

— Я покупаю в аптеке аскорбинку, но недавно прочитала в Интернете, что она плохо усваивается и проходит через организм транзитом.

— Доля правды в этом есть. Организм берет нужное количество, когда ему необходимо. Нельзя бездумно принимать повышенные дозы витамина С. Доказано, что это может вызвать проблемы с почками.

— Что еще полезно для тренировки иммунитета?

— Хорошо действуют любые виды закаливания: обливания холодной водой, влажные обтирания, контрастный душ. Но начинать закаливающие процедуры следует постепенно, снижая каждые два-три дня температуру воды на полтора градуса и прислушиваясь к себе. Можно париться в сауне или бане, но только если нет обострения герпес-вирусной инфекции или простуды. В противном случае пострадают окружающие, с которыми человек «поделится» инфекцией.

*— Людмила из Конотопа Сумской области. Муж (ему 27 лет) стал вегетарианцем. Как это отразится на его иммунитете?

— Хочу вас успокоить: если организм взрослого человека нормально переносит растительную пищу с обилием клетчатки (а многие вегетарианцы не отказываются от молока и творога), то иммунитет не пострадает. Избыточное количество животного белка плохо влияет на печень, может вызывать интоксикацию, из-за чего возникают вялость, слабость.

А вот приучать к вегетарианской пище ребенка категорически нельзя. Молодой организм нуждается в белке, чтобы расти и развиваться. Поэтому хотя бы до 20—25 лет рацион должен быть максимально полноценным и сбалансированным. Вегетарианство — осознанный выбор взрослых людей, у которых организм уже сформировался.

Что улучшает иммунитет Пища, богатая белком.

Витамины.

Использование специй и пряностей.

Вдыхание эфирных масел.

Закаливающие процедуры.

Сауна и баня.



«Если щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, то замедляется обмен веществ и снижается температура тела»

*— Звонит Любовь из города Хмельницкий. Как отличается температура тела при вирусной и бактериальной инфекции?

— Температура может повыситься при любом воспалении. Заражение вирусом часто дает температурную «свечку», когда на термометре — 39—40 градусов. Встревоженный человек принимает лекарство, чтобы сбить жар, унять боль, снять отечность слизистых. При бактериальной инфекции температура не такая высокая, хотя и превышает 37 градусов. Кроме этого, человека беспокоят общая слабость и болевой синдром, вызванный воспалением в горле либо в бронхах, часто с наличием гнойной мокроты.

*— «ФАКТЫ»? Звонит Алена, киевлянка, 30 лет. У меня уже пару недель держится температура около 37 градусов. Обратилась к терапевту: других симптомов нет, анализы в норме, а чувствую себя ужасно. Что делать?

— Думаю, вам нужна консультация иммунолога. Специалист направит на анализы: общие крови и мочи, исследование на инфекции — бакпосев из носа и зева и полимеразную цепную реакцию (ПЦР слюны) на наличие вирусов герпеса. Также нужно сделать иммунограмму, провериться на аутоиммунные заболевания. Желательно выяснить, нет ли в организме гельминтов и простейших: глисты и лямблии могут вызывать температуру, аллергические реакции, слабость, тошноту.

При желании можете обратиться к нашим специалистам, позвонив по телефону (044) 432−27−18 (кафедра клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии) или (096) 237−87−67 (по этому телефону можно уточнить время консультации).

Многие люди, как и вы, сначала обращаются к терапевту или семейному доктору, но специалист обычно ничего не находит. В лучшем случае предполагает воспаление и от греха подальше назначает антибиотик. Однако препарат больше предназначен для профилактики: пока пациент будет обследоваться, может присоединиться бактериальная инфекция.

— А что можно заподозрить у меня?

— Во-первых, хроническую вирусную инфекцию, которая проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, головокружением. Организм часто реагирует на вирус вяло, и ярких изменений в анализах нет, хотя иногда немного повышено или снижено количество лимфоцитов. Во-вторых, аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система поражает собственные ткани. Ярких симптомов может не быть, но человека беспокоят неприятные болезненные «летучие» ощущения: то суставы побаливают, то горло или голова.

*— Олеся из Ковеля Волынской области, 34 года. У меня температура едва дотягивает до 36 градусов, хотя иногда бывает и на полградуса ниже. Почему?

— Возможно, у вас есть заболевание щитовидной железы, при котором уменьшается выработка гормонов, — гипотиреоз. Тогда замедляется обмен веществ, а главное — возникает склонность к частым простудам. Но поскольку температура не повышается, то организм вяло реагирует на вторжение вируса или усиленное размножение бактерий.

Еще одна причина — иммунная недостаточность. Человек болеет, как все, но поскольку нет температуры, иммунитет этого не запоминает. Часто в этом нарушении «виновата» вилочковая железа, активность которой снижается у людей старше 45—50 лет. Этот орган — один из центральных в иммунной системе. Он контролирует ее.

При иммунной недостаточности врач подберет препараты, стимулирующие активность вилочковой железы, а значит, работу иммунной системы. Их следует принимать курсами — для лечения и профилактики. Полезно стимулировать иммунитет, периодически растирая место чуть ниже шеи (там находится вилочковая железа), — это усилит кровообращение.

Как оценить работу иммунной системы Сдать общие анализы крови и мочи и развернутый анализ крови.

Провериться на инфекции.

Сделать иммунограмму.

Пройти скрининг на аутоиммунные заболевания



«Из-за активных вирусов герпеса может возникать постоянная усталость»

*— Прямая линия? Меня зовут Татьяна, звоню из Киева. С конца лета на меня накатывают волны страшной усталости. С трудом делаю домашнюю работу, а понедельник для меня — судный день: снова на службу. Понимаю, что должна быть какая-то причина. К какому специалисту следует обратиться?

— Вам нужно проконсультироваться у иммунолога. Судя по описанию, у вас можно заподозрить синдром хронической усталости: постоянное ощущение вроде бы беспричинной слабости, хотя человек отдыхает в выходные, ездит в отпуск. Иногда людям из-за усталости приходится оставлять работу, бросать учебу, отказаться от любимого увлечения, требующего много энергии.

Доктор, расспросив подробно обо всех жалобах, направит на обследование. Чувство усталости может быть обусловлено разными причинами: эндокринным нарушением или аутоиммунным заболеванием, либо буйством сопутствующей инфекции. Бывает, что проблема кроется в невротическом состоянии или каком-то хроническом недуге, возникшем на фоне основной болезни. Иногда «виноват» желудочно-кишечный тракт, в котором нарушено пищеварение. В зависимости от этого доктор назначит обследование, обязательно включающее общий анализ крови. При повышенных лейкоцитах можно заподозрить вирусную инфекцию или аутоиммунное заболевание.

Часто причина усталости — гормональный сбой. Если щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, то человека беспокоит слабость, вялость, апатия. Пациенты рассказывают, что просыпаются уже уставшими, а к вечеру едва «доползают» домой.

Также нередко при синдроме хронической усталости мы видим обострение герпеса. Его первый, второй, пятый, шестой и седьмой типы проявляются по-разному: появлением язвочек, першением и болью в горле, ломотой в суставах. Человек становится раздражительным, возбудимым, или наоборот: слабым, вялым, угнетенным.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Ольга из города Ривне. Месяц назад бородавки обсыпали руку, а теперь начали появляться на подбородке. Удалять боюсь. Правда, что через три-четыре месяца они исчезнут сами по себе?

— Спонтанное самоизлечение возможно, но только спустя несколько лет, а не месяцев. Это связано с активностью иммунитета. Но я не зря сказал слово «возможно»: так происходит не всегда. Поэтому не стоит выжидать или лечиться самостоятельно, пробуя всевозможные народные рецепты, которыми заполнен Интернет. Нужно обратиться к специалисту.

Многие изменения в работе иммунной системы сразу же отражаются на коже. Появление бородавок, как и папиллом, вызывает вирусная инфекция. Обычно заболевают люди в самом расцвете сил, возраст которых приближается к 40 годам, — у них снижается активность вилочковой железы, а значит, иммунитета. Человек чаще простужается, больше подвержен вирусным инфекциям и другим заболеваниям.

— Как избавиться от вируса?

— Нужно пройти лечение интерферонами, которые повысят активность иммунитета, а также противовирусными препаратами. Затем удалить бородавки и повторить еще один курс терапии. И ваша кожа очистится.

Причины постоянной усталости Сниженная выработка гормонов щитовидной железы.

Обострение герпес-вирусной инфекции.

Аутоиммунное заболевание.

Глистная инвазия.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, в частности печени.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», прогулки на свежем воздухе в холодную погоду укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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