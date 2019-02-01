Новое масштабное ДТП на трассе Киев – Одесса: первые фото с места происшествия

Происшествия

Масштабное ДТП с участием шести автомобилей произошло в пятницу, 1 февраля, на трассе Киев — Одесса, в районе села Новогригоровка Одесской области. По словам Людмилы, машина которой попала в аварию, массовое столкновение произошло на 321-м километре трассы. Женщина отмечает, что ее автомобиль разбит, она вызвала из Одессы эвакуатор.

«Гора, туман и тут… яма на всю дорогу! — рассказывает Людмила. — Кто успел, сообразил, удержал руль, тому повезло. Но таких мало, конечно. Большая часть — лежит: кто на боку, кто — на отбойнике… Либо стоит „мертвым грузом“, а машины продолжают лететь в бездну…»

Впрочем, сколько водителей — столько и свидетельств.

Одни утверждают, что ДТП произошло, когда легковой автомобиль «влетел в яму» и врезался в отбойник. Другой автомобиль сумел «увернуться», но при этом опрокинулся на бок. Пока в происшедшем разбирались прибывшие на место патрульные, в их служебное авто «влетел грузовик с дровами, а в него врезалась фура».

Другие говорят, что «из-за плохой дороги столкнулись две машины, а после этого въехали еще четыре авто. Один грузовик врезался в отбойник, а фура — перевернулась…»

Только по счастливой случайности, никто не пострадал.

По сведениям регионального главка Нацполиции, ДТП связано с неблагоприятными погодными условиями — туманом и повреждением покрытия на отдельных участках автодороги Одесса — Киев.

«Учитывая это, руководством полиции Одесской было принято решение о принятии дополнительных мер безопасности, — сообщили в главке. — С сегодняшнего дня (1 февраля. — Авт.) на указанном участке дороги выставлены усиленные наряды полицейских, которые будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения, скоростного режима. А также предупреждать об аварийно-опасных участках дороги и в случае необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 31 января на трассе Одесса — Рени перевернулась маршрутка с пассажирами. В жутком ДТП под Одессой пострадали люди, погибла 14-летняя школьница. На следующий день в больнице скончалась 40-летняя женщина. В ходе расследования вскрылись неожиданные подробности о виновнике масштабного ДТП под Одессой.

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