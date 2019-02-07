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Происшествия

Врачи оказались бессильны: в Конотопе скончался пострадавший от падения сосульки мужчина

12:19 7 февраля 2019   227
свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В Конотопе (Сумская область) ночью 7 февраля умер переселенец с Донбасса Александр, на которого несколько дней назад упала тяжелая сосулька.

После ЧП мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации в городской больнице. Однако медикам не удалось его спасти. О смерти сообщил активист Влад Заяц

«Уважаемые друзья!!! Сегодня ночью остановилось сердце Александра (потерпевшего от сосульки). Мне сообщили эту новость близкие погибшего. Погребение будет проходить в родном Мариуполе. Все расходы возьмет на себя Конотопский горсовет. В этом меня заверили лично. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!», — написал он в Facebook.

Напомним, четыре года назад семья переехала из Донбасса. Вместе с мужчиной пострадала и его жена. Она находится в той же конотопской больнице. Обломок, который травмировал супругов, весил не менее 30 килограммов.

Подобные инциденты, когда огромные глыбы льда падают на головы прохожих происходят во многих городах Украины. Так в среду, 6 февраля, в Полтаве упавшая в крыши многоэтажки глыба льда смертельно травмировала 82-летнего мужчину. В Харькове на улице 23 августа сосулька упала на голову прохожему. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В том же Харькове ледяная глыба, сорвавшись с высоты, перебила трубу газопровода.

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