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Колбаса и мясные консервы могут вызвать очень опасную инфекцию: умирает каждый пятый

19:22 11 февраля 2019   1374
колбаса
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Если человек ест много красного мяса, готовые мясные продукты, то у него повышается не только риск ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и серьезно страдает иммунитет («ФАКТЫ» ранее сообщали, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить), что может привести к тяжелой пищевой инфекции — листериозу, говорят сотрудники Ирландского национального университета в Корке. При гастроэнтеритической форме заболевания поднимается температура тела, возникают рвота, боли в животе, расстройство стула. Лихорадка может продолжаться от пяти до семи дней. По симптомам листериоз напоминает другие острые кишечные инфекции, поэтому определить заболевание можно только лабораторным путем. Смертность при этом недуге — свыше 20 процентов.

Ирландские ученые оценивали влияние рациона на вероятность развития и протекание инфекций. Животных разделили на три группы. Одних держали на диете с низким содержанием жиров, другим давали жирную пищу, а третьим — обычный корм для грызунов. Потом мышей заразили, а через трое суток усыпили. Ученые анализировали образцы печени и тонкого кишечника.

Оказалось, диета с высоким содержанием жиров быстро подрывала иммунную систему и влияла на состав микрофлоры. Из-за этого в кишечнике увеличивалось количество бокаловидных клеток, которые являются мишенью для заражения бактериями листериями. Изменения в работе клеток желудочно-кишечного тракта и микрофлоре усиливали прогрессирование инфекции.

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Кстати, если человек каждый день съедает по 25—30 граммов обработанного мяса, у него на девять процентов повышается риск рака груди. Этот вывод ученые сделали, проанализировав 15 исследований (они изучали данные более 1,2 миллиона женщин). Также потребление 50 граммов обработанного мяса в день повышает риск колоректального рака на 18 процентов, рака поджелудочной железы и простаты.

Специалисты предполагают, что опухоли возникают из-за нитрита натрия (пищевая добавка Е250), содержащегося в обработанном мясе. Этот компонент встречается в колбасах, сосисках, ветчине, солонине, хот-догах, вяленом мясе, мясных консервах. Обработанными считаются все мясные продукты, приготовленные с помощью соления, консервирования, копчения, в которые добавляют усилители вкуса.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ обнародовали десять принципов здорового питания.

Как выяснили ученые, пальмовое масло так же вредно, как сигареты и алкоголь.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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