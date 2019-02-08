Ровно 105 лет назад биплан «Илья Муромец» Игоря Сикорского поднялся в воздух с 16 пассажирами

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 7—13 ФЕВРАЛЯ

7 февраля 1889 г. Американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину.

8 февраля 1879 г. Инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.

9 февраля 1964 г. The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения.

10 февраля 1904 г. Россия объявила войну Японии.

11 февраля 1929 г. Между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен суверенным государством.

13 февраля 1934 г. Льдами Чукотского моря был раздавлен пароход «Челюскин». Началась эпопея по спасению попавших в беду людей.

Игорь Сикорский, сконструировавший в 1913 году биплан «Илья Муромец», опередил время. Его самолет отличался не только гигантскими по тем временам размерами и большой мощностью двигателей, но и мог использоваться как бомбардировщик, транспортный самолет, способный переносить до полутора тонн грузов, штурмовик, пассажирский самолет.

Скептики говорили, что такая большая и тяжелая машина не сможет оторваться от земли, ею невозможно управлять из-за силы инерции, легкое нарушение баланса в воздухе просто опрокинет ее, к тому же застекленная кабина не позволит пилоту чувствовать потоки воздуха. В начале XX века летчик обязательно должен был ощущать поток воздуха лицом и управлять самолетом, опираясь на это чувство, называемое птичьим. Считалось, что хороший авиатор обладал этим качеством от рождения. Действительно, в то время некоторые законы аэродинамики еще не были изучены. И даже Сикорский, проводя расчеты, не всегда мог быть уверен, что самолет полетит.



* Самолет «Илья Муромец» отличался гигантскими по тем временам размерами, большой мощностью двигателей и комфортным салоном

Согласно планам конструктора, первый вылет «Илья Муромец» должен был совершить в январе 1914 года, когда земля укроется снегом. Поэтому в качестве шасси на самолете были смонтированы деревянные лыжи, обшитые стальными листами. Однако руководство авиаотдела Русско-Балтийского вагонного завода, где был создан биплан, попросило конструктора не ждать января. Первый вылет наметили в Санкт-Петербурге на 23 декабря.

«Был открыт огромный сарай, и воздушный корабль стали готовить к полету, — вспоминал Игорь Сикорский. — Несколько рабочих принесли из соседней канавы немного снегу и посыпали его в виде двух узких дорожек, приходившихся как раз под лыжами «Ильи Муромца». Таким образом получилась возможность вывести аппарат из сарая, причем впереди его оставалось еще шагов 25 снежной дорожки и далее начиналось покрытое мокрой травой поле с огромными лужами, но совершенно без снега, а чтобы подняться на воздух, этому кораблю надо было по крайней мере шагов 400 разбега…

Когда 300-пудовая машина попадала в огромные лужи, целые тучи воды разбрызгивались во все стороны и поднимались на большую высоту. Скорость корабля возрастала. Наконец «Илья Муромец» поднялся. Этот испытательный полет прошел вполне хорошо. Корабль описал несколько кругов над аэродромом на небольшой высоте. Он отлично слушался рулей. Можно было держать штурвал двумя пальцами…"

А 12 февраля 1914 года на «Илье Муромце» был осуществлен демонстрационный полет с 16 пассажирами на борту. Пилотировал машину сам Сикорский. Целые толпы горожан собирались, чтобы посмотреть на огромный самолет. Конструктор пролетал на высоте всего 400 метров. Сикорский поставил в тот день два мировых рекорда — по численности пассажиров и грузоподъемности (1300 килограммов).

«Илья Муромец» стал не только самым большим в мире самолетом, но и первым пассажирским. На его борту были туалет, ресторан, ванная комната и даже отдельные спальни. Выхлопные газы внутренних двигателей отводились от коллекторов в трубы, которые, проходя по помещениям самолета, обеспечивали их обогрев. Ветряные электрогенераторы снабжали воздушный корабль электроэнергией.



* Для пассажиров на «Илье Муромце» создали максимум удобств

«На корабле были два наружных балкона, на которые можно было выходить во время полета, — пишет Игорь Сикорский в книге „Воздушный путь“. — Один из них был расположен на корпусе над тем местом, где были коридор и уборная. Но даже наиболее увлеченные любители не могли оставаться дольше нескольких минут на балконах, так как снаружи холод был нестерпимым. И все же, обогревшись в каютах, они вновь поднимались на верхний мостик, так как там было замечательно красиво и интересно. Земля понемногу двигалась где-то далеко внизу, а сам аппарат казался застывшим в воздухе. Порывы ветра, воздушные ямы слегка покачивали его иногда. Но эти медленные, спокойные движения, заметные только с верхнего мостика, еще более укрепляли у пассажиров впечатление надежности и устойчивости воздушного корабля».

К весне 1914 года Сикорский построил второго «Илью Муромца». 16—17 июня 1914 года состоялся первый в мире скоростной дальний перелет тяжелого самолета из Петербурга в Киев — более 1200 километров.

В конце 1914 года была создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец». За годы Первой мировой войны самолеты этой серии выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. Было уничтожено 12 истребителей врага, а эскадра «Муромцев» потеряла лишь одну машину. Летом 1916 года эскадра получила два новых самолета, взлетный вес которых превышал семь тонн. Планировалось построить до 120 тяжелых бомбардировщиков. Но грянула Февральская революция, и начался развал эскадры. В сентябре 1917 года немецкая армия подошла к Виннице, где в то время дислоцировались «Муромцы». При отступлении было принято решение сжечь самолеты, чтобы они не достались врагу. Последний боевой вылет «Илья Муромец» совершил 21 ноября 1920 года. С 1921 года самолеты использовались на почтово-пассажирской авиалинии Москва — Харьков.

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