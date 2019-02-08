Под Одессой грабители после разбойного нападения разбились на автомобиле (фото, видео)

Происшествия

После разбойного нападения в Одесской области злоумышленники попали в серьезное ДТП. По данным первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, в 03:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение о том, что трое мужчин в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в одном из поселков Белгород-Днестровского района.

«Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине, 1961 г. р., сковали руки наручниками и веревкой и похитили более 12 тыс. долл., 30 тыс. грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома покинули домовладение с награбленным», — написал в Facebook Аброськин.

По его словам, через некоторое время грабители были найдены. На трассе Одесса-Киев они из-за гололеда попали в ДТП. «Один преступник погиб на месте. Двое получили телесные повреждения. Им оказали первую помощь обычные граждане, над которым они привыкли издеваться и грабить, — написал Аброськин. — При осмотре места происшествия были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения».

В Одесском региональном главке Нацполиции сообщили, что в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Ширяевском районе. «Авария произошла при въезде в село Петроверовка, — пояснили в полиции. — Водитель автомобиля „Москвич-2141“ не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 44-летний водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве грабитель, убегая после совершения преступления, угодил под полицейский автомобиль.





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