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Ровно 30 лет назад закончился вывод войск СССР из Афганистана
14 февраля 1990 г. Покинувший Солнечную систему американский космический аппарат Voyager I впервые сфотографировал ее «в профиль».
15 февраля 1919 г. Украинская Национальная Рада приняла закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.
15 февраля 1969 г. В Кембридже было осуществлено первое искусственное оплодотворение женской яйцеклетки.
16 февраля 1959 г. Лидер кубинских повстанцев Фидель Кастро занял пост премьер-министра островного государства, которое возглавлял 49 лет.
17 февраля 1979 г. Началась война между странами социалистического блока: китайско-вьетнамский конфликт.
18 февраля 1979 г. Впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.
19 февраля 1954 г. Решением Верховного Совета СССР полуостров Крым был включен в состав Украинской ССР.
20 февраля 1649 г. Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ территории, подконтрольной Войску Запорожскому.
К моменту подписания 14 апреля 1988 года в Женеве договоренностей о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана численность советских войск в этой стране составляла 100 тысяч 300 человек. Согласно графику на первом этапе (15 мая — 15 августа) соединения и части должны были выводиться из гарнизонов Джелалабад, Гардез, Газни, Кандагар, Лашкаргах, Герат, Файзабад, Шинданд, а также некоторые части обеспечения и обслуживания из Кабула. Советские войска из Афганистана выводились по двум направлениям — через Кушку и Термез. Вывод войск превратился для советских подразделений в сложнейшую боевую задачу. Активность моджахедов не только не снизилась, а заметно возросла. По данным газеты «Вашингтон Пост», в период вывода войск погибли 523 советских солдата. Потери боевиков за тот же период исчислялись тысячами.
Последним советским бойцом, погибшим в Афганистане, стал Игорь Ляхович из Донецка. Свидетелем его гибели был журналист Артем Боровик. Артем сделал снимок погибшего на броне БМП и дал интервью газете «Собеседник» (позже это интервью привел в своей книге «Артем» его отец — Генрих Боровик): «Дело было так. Передав 43-ю заставу афганскому батальону, ребята оседлали свои БМП и приготовились к трудному, почти 15-часовому переходу через Саланг. Взревели движки, и потому, быть может, выстрела-то никто четко не расслышал. Просто один солдат, запрокинув голову, словно разглядывал что-то на вечернем небе, вдруг стал валиться на бок: пуля прошла через шею навылет. Минут через сорок он скончался, так и не приходя в сознание… Конечно, кто-то должен был стать последним советским солдатом, павшим в Афганистане. 7 февраля 1989 года, за несколько дней до окончания войны, младший сержант Игорь Ляхович взял это на себя. Его застывшее тело завернули в одеяло, положили на промерзшую броню БМП и так везли до самой границы…»
Политолог и публицист Борис Подопригора вспоминал о том дне, 15 февраля 1989 года: «Метров 50 до пограничного оцепления мы с представителями ООН шли пешком. Впереди за снежной пеленой проступали контуры волнующейся толпы — человек полтораста. Наши пограничники, взявшись за руки, пытались ее сдержать. Группа мужиков в камуфлированной форме прорвалась нам навстречу, размашисто повалив на снег нескольких пограничников из разорванной цепи. Оказалось, это ребята из днепропетровского клуба воинов-интернационалистов. Кто-то из них в декабре 1979-го первым входил в Афганистан. Им очень хотелось за час до завершения вывода еще раз «зайти за ленточку» хотя бы на метр, чтобы потом вместе с последним «афганцем» вернуться в Кушку. Не разрешили… Объятия, камеры, диктофоны, какая-то неуместно бравурная музыка.
Диссонансом на фоне этой нервной, спонтанной и искренней церемонии прозвучали настойчивые расспросы траурного вида женщин: «А что, обозов не будет?» Кем-то был пущен слух, что здоровых выведут через Термез, а раненых и больных повезут через «незаметную» Кушку. Около сорока женщин приехали из разных мест Союза — а вдруг врет похоронка, и живы сын, муж, брат. И сегодня стоит перед глазами очаровательная молодая женщина в дорогой шубе и с шизофреническим блеском в глазах: «Вы из Красного Креста? Скажите правду». На ее ресницах вместе со снежинками таяла последняя надежда человеческая".
Через час мост в узбекском городе Термезе пересек бронетранспортер командующего советскими войсками в Афганистане Бориса Громова. При этом последним солдатом, который покинул афганскую землю, стал 20-летний разведчик из Кемеровской области Сергей Похламков. Скромному парню пришлось выступить на митинге в Термезе, посвященном выводу войск из Афганистана. «То, что я тогда стал главным героем репортажей для мировой прессы, случайность, — вспоминал Сергей Похламков. — Нужен был герой с наградой, высокий, с красивой славянской внешностью и русской фамилией. Вот и выбрал генерал Громов почему-то меня, обычного сержанта. Никогда мне не было так страшно даже на войне, как на том митинге». Самое обидное, что корреспондент «Комсомольской правды», взявший у Сергея интервью, неправильно указал в репортаже фамилию бойца, назвав Балбаковым.
Уходя из Афганистана, советские войска оставили там 179 военных городков со всем казарменно-жилищным фондом, коммунальными объектами и оборудованием. На базах и складах было в общей сложности 85 тысяч тонн продовольствия, автомобильного, авиационного и дизельного топлива. Кроме того, афганской армии были переданы 990 единиц бронетанковой техники, 3 тысячи автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 82 миномета, 43 установки реактивной артиллерии, тысячи единиц стрелкового оружия. Но из-за неорганизованности, коррупции и плохого контроля со стороны афганского командования большая часть всего этого была распродана или в ходе перевозок попала в руки моджахедов.
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