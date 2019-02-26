Белок стимулирует рост мышц: Супрун развенчала очередной миф

Здоровье

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, сколько белка должны потреблять люди, чтобы уберечься от деградации мышц. В то же время она разочаровала сторонников идеи, что большее потребление одного лишь белка способствует увеличению мышечной массы. Ранее Ульяна Супрун рассказала, в каких продуктах больше всего витамина C.

«Мышцы — это белок, потому что больше белка, тем больше мышц. По крайней мере, многие так думают. Не переживайте — это не очередной миф, но не все так однозначно», — пишет на своей страничке в социальных сетях Ульяна Супрун.

Она уточняет, что белок является источником аминокислот. Одни организм вырабатывает сам, другие потребляются вместе с пищей. «Для большинства людей достаточно потреблять белок в расчете 0,6 -1 г / кг массы тела. Вегетарианцы и веганы имеют большую потребность в белковой пище — до 2 г / кг веса. Это потому, что белок растительного происхождения содержит меньше незаменимых аминокислот. Люди старшего возраста также должны есть больше белка: 1 — 1,3 г / кг, чтобы предотвратить деградацию мышц. Одного белка мало, чтобы поддержать мышцы — их следует нагружать упражнениями», — сообщает Ульяна Супрун.

Что же касается спортсменов, то белок в их рационе — не только строительный материал для образования мышц, но и источник энергии в условиях нехватки калорий. Им советуют употреблять белок в расчете 1.3 — 1.8 грамма / кг массы тела. «Если же вы хотите нарастить мышцы и делаете силовые упражнения, то потребление белка можно увеличить до 2 г / кг. Веганы-атлеты могут увеличить потребление белковой пищи до 2.5 г / кг веса. Бодибилдеры перед соревнованиями могут увеличить потребление белка до 3 г / кг, но такие нормы подходят не всем», — утверждает руководитель Минздрава.

Также она советует не увлекаться белковыми или аминокислотными добавками, в частности набором ВСАА (branched chained amino acids). «Важно — не превышать дневные нормы белка, не полагаться исключительно на добавки и не пить ВСАА непрерывно», — утверждает Ульяна Супрун и говорит, чем это может грозить:

Избыток белка вредит людям, у которых диагностированы болезни почек.

Богатый белком рацион считают полезным для здоровья костей при адекватном потреблении кальция и витамина D. Если их не хватает, то чрезмерное потребление белка может вызвать остеопороз у женщин с ожирением и у мужчин с нормальным весом.

Чем больше белка, особенно ВСАА, тем выше уровень риска заболеть раком и старения организма.

Потребление красного мяса следует ограничить до нескольких приемов в неделю, а сардельки, колбасы лучше исключить из рациона.

ВСАА уменьшают уровень нейромедиатора серотонина в мозге. Серотонин участвует в чувстве бодрости, решительности, радости… Жизнь на добавках ВСАА может стать грустной и безрадостной.

Белковые добавки не заменят разнообразные пищевые источники белка.

Каждый прием пищи должен содержать что-то белковое, поэтому не стоит съедать большой стейк раз в день в надежде закрыть дневную потребность в аминокислотах. Заметьте, что белковая пища — это не только мясо, а бобовые, рыба, яйца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказывала, что если простуда не вызвана или осложнена бактериальной инфекцией (для лечения которой нужны антибиотики), то человеку просто нужна полезная пища, препараты, снижающие температуру (парацетамол или ибупрофен) и теплое питье, например, чай с малиной.

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