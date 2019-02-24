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Супрун рассказала, в каких продуктах больше всего витамина C
В период гриппа и ОРВИ, когда население скупает цитрусовые как источник витамина С, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала очередные два мифа. Во-первых, лучший источник витамина С — это совсем не лимоны, а во-вторых, витамин не особо помогает в профилактике и лечении вирусных инфекций.
Необходимое взрослому человеку количество витамина С — это 75−90 мг ежедневно. Лимоны не помогут насытить организм витаминами. «В лимонах действительно есть витамин С, но ломтика лимона или чая с ним мало. Чтобы употребить 90 мг витамина С, следует съесть большой лимон вместе с кожурой, поскольку аскорбиновой кислоты там не так много. Лучшими источниками витамина являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви», — рассказала Супрун.
Что касается витамина С при лечении простуды, то адекватные исследования не подтвердили тезис об особой пользе «аскорбинки». «В базе клинических исследований Cochrane опубликовано, что витамин С не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять. Некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает длительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять. Но не в случае превышения дозы, а при потреблении дневной потребности!» — отметила и.о. министра.
Передозировка витамина С не так уж безобидна. У мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках, а потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжогу, головную боль и бессонницу.
Напомним, ранее Супрун развенчала пользу чая с малиной при простуде, а также напомнила, почему от гриппа не спасут ни лук, ни чеснок.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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