В Одессе изобрели хлеб для похудения

Здоровье

Доцент Одесской национальной академии пищевых технологий Нателла Кордзая разработала рецептуру полезного хлеба, от которого не только не полнеют, но даже худеют. 34-летний ученый установила, что добавление в хлеб белых корнеплодов — сельдерея, петрушки и пастернака — способствует повышению антиоксидантных свойств продукта. А также улучшает степень его усвоения организмом.

— Такой хлеб можно рекомендовать для потребления людям, которые страдают от избыточного веса и ожирения, заболеваний системы кровообращения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, — констатирует Нателла Кордзая. — Продукт помогает поправить здоровье, так как содержит много клетчатки, витаминов и минеральных веществ. А вот калорий в нем не много.

Благодаря этому первые «подопытные» — крысы — похудели на хлебной диете. Затем хлеб подвергли испытаниям в условиях поликлиники Военной академии Одессы. Однако утверждать, что такой хлеб способен лечить людей, пока рано. На базе академии только создали центр для тестирования продукта на людях.

За свое изобретение «Формирование качества хлеба из цельного зерна пшеницы с включением корнеплодных овощей» Нателла Кордзая получила премию от Верховной Рады — 20 тысяч гривен. Возможно, этого хватит на очередной научный эксперимент.

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