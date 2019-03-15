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Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды
С приходом весны украинцам стоит готовиться к аллергии на цветочную пыльцу. Как распознать ее симптомы и чем они отличаются от проявления обычной простуды, «ФАКТАМ» рассказала аллерголог, иммунолог, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко.
Прежде всего, о чем стоит помнить, это о том, что при контакте с аллергеном симптомы обычно развиваются молниеносно: уже через секунду после встречи с «врагом» человек начинает чихать. Тогда как простуженного человека сначала беспокоят ухудшение самочувствия, слабость, а потом он начинает чихать.
«Тот, кто страдает поллинозом, чихает много раз, но поверхностно. Людей с аллергией беспокоит выраженный зуд, который может быть даже на небе, задней стенке глотки. Температуры обычно нет, и только изредка она повышается до 37−37,1 градуса», — разъяснила медик.
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