Здоровье

Весной аллергики чаще всего страдают от спор плесени: как отличить аллергию от простуды

Весна — время цветов и… поллиноза: аллергии на цветочную пыльцу. Многие люди сначала принимают проявления аллергической реакции за обычную простуду. В чем разница?

— При контакте с аллергеном симптомы обычно развиваются молниеносно: уже через секунду после встречи с «врагом» человек начинает чихать, — объясняет аллерголог, иммунолог, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Простуженного человека сначала беспокоят ухудшение самочувствия, слабость, а потом он начинает чихать. Причем редко и глубоко, чтобы вытолкнуть инфекционного возбудителя. Тот, кто страдает поллинозом, чихает много раз, но поверхностно. Людей с аллергией беспокоит выраженный зуд, который может быть даже на небе, задней стенке глотки. Температуры обычно нет, и только изредка она повышается до 37—37,1 градуса.

— На что еще весной часто возникает аллергия?

— На плесень. Этот непростой аллерген приводит к появлению так называемого синдрома таяния снега. Как только сошел снег и люди начали заниматься садом-огородом, споры плесени, находящиеся в прелой листве, прошлогодней траве, сырой почве, начинают размножаться. Они попадают в дыхательные пути, раздражают их, вызывая аллергический ринит, обострение бронхиальной астмы. Усугубляет ситуацию отключение отопления, уборка и проветривание закрытых на зиму дач, сараев, погребов. Плесневые грибки чувствуют себя вольготно, а многие люди начинают чихать, жаловаться на отечность носа, век, слезотечение, зуд в глазах, иногда — приступы кашля. Реакция на плесень может длиться круглый год, но обострения часто случаются весной и осенью.

— Почему у человека, страдающего поллинозом, возникает аллергия на определенные продукты?

— Дело в перекрестной аллергии, которой страдают восемь из десяти людей с поллинозом и аллергическим ринитом. Организм запускает реакцию при контакте с одним веществом, а по совместительству чувствительно реагирует на другое, содержащее похожие по структуре белки. Например, пыльца березы может давать перекрест с яблоками и косточковыми фруктами и ягодами: персиком, вишней, черешней.

Какие исследования помогают определить аллерген? Что делать, если в доме завелась плесень? Как избавиться от поллиноза? Чем лечить холодовую аллергию? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 марта, с 11:00 до 12:00 ответит аллерголог кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Бондаренко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 марта

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-аллерголог Павел Гришило рассказал, какие продукты и лекарства вызывают аллергию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter