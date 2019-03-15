Смерть сотрудника Администрации президента: стало известно, где похоронят Бухтатого

Украина

Прощание с сотрудником Администрации президента Украины Александром Бухтатым, который был найден мертвым в Киеве, пройдет 16 марта в Близнюках под Харьковом. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, прощание пройдет с 11.00 до 13.00 в районном Доме культуры по улице Хмельницкого, 2, сообщает SQ.

Как писали «ФАКТЫ», тело Бухтатого, который работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АП, было найдено утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве. Труп обнаружили прохожие у ворот церкви.

Позднее полиция объявила подозрение 25-летнему гражданину Армении, подозреваемому в совершении разбойного нападения на Бухтатого. Согласно предварительным данным, 13 марта подозреваемый вместе с другим злоумышленником, личность которого пока не установлена, совершили нападение с целью завладения имуществом. Они нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, после чего завладели его мобильным телефоном и банковской карточкой и сбежали с места преступления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter