В композиции «Вселенский собор» в Софии Киевской изображен гетман Иван Мазепа

Культура

— Рядом с композицией Ивана Селезнева «Крещение Иисуса Христа» (о которой «ФАКТЫ» подробно рассказывали с статье «В композиции „Крещение Иисуса Христа“ в Софийском соборе художник изобразил себя и своих знакомых». — Авт.) находится большая композиция XVIII века «Вселенский собор» (фото в заголовке. — Авт.), многих персонажей которой мне удалось идентифицировать, — говорит заведующая научно-исследовательским отделом «Институт «Святая София» Национального заповедника «София Киевская» доктор исторических наук, профессор Надежда Никитенко. — В первом ряду в этой композиции художник изобразил московских патриархов XVIII века, которых я опознала по другим их портретам. За ними показаны образы украинского казачества. Один из них — чернявый казак — сразу бросается в глаза. Доктор исторических наук Ольга Ковалевская определила, что это гетман Иван Мазепа. К этому выводу она пришла, сравнив лицо казака в композиции «Вселенский собор» с сохранившимися портретами гетмана.



* Художник написал гетмана Мазепу так, что зритель сразу замечает его среди большого количества персонажей

— На одной из древних фресок Софийского собора мне удалось идентифицировать портрет князя Владимира, крестившего Киевскую Русь, — продолжает Надежда Никитенко. — Эта фреска находится в центре храма, возле алтаря Архангела Михаила — вождя небесного воинства. На фреске Владимир изображен в образе талантливого библейского полководца Иисуса Навина. В древние времена многие властители Европы отождествляли себя с этой исторической личностью. Владимира тоже величали «новым Иисусом Навином», ведь он ввел свой народ в Землю обетованную — крестил Русь.

На фреске, как и на своей монете, Владимир изображен с чертами лица скандинавского типа. Это подтверждает мою гипотезу, что в образе Навина показан именно этот киевский князь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о сенсационной находке украинских исследователей, обнаруживших 12 прижизненных портретов гетмана Мазепы.

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