Загнанная в угол крыса опасна: в Украине дали интересный прогноз отношениям Запада с Путиным

Украина

Учитывая агрессивные действия России, которые она ведет не только в отношении республик бывшего СССР, но стран, находящихся на других континентах, неадекватные заявления Кремля о возможном применении супероружия, весь мир вынужден не рисковать и выстраивать отношения с Москвой «как с загнанной в угол крысой». Об этом в своем блоге на «Обозревателе» пишет российский журналист, много лет живущий и работающий в Украине, Евгений Киселев.

Он вспоминает, как историю о крысе рассказал сам правитель РФ.

«Когда-то на заре своей политической карьеры Владимир Путин рассказал историю про крысу, которую они с такими же питерскими мальчишками-хулиганами, как и он сам, загнали в угол и удивлялись, что загнанная в угол крыса становится опасным зверем», — пишет Киселев.

По словам журналиста, лидеры западных государств не будут демонстративно игнорировать Россию. Они боятся, что «если не Путин, то какой-нибудь его безумный генерал возьмет и нажмет на кнопку».

«На встречи Двадцатки его пока будут звать, а секторальные санкции против российской экономики вводить не будут. От SWIFT отключать не будут. Провоцировать вооруженные силы России в районе Черноморско-Азовского бассейна какими-то демаршами, о которых шла речь на Мюнхенской конференции по безопасности о совместном походе кораблей НАТО через Керченский пролив — этого тоже не будет», — считает Киселев.

Он отмечает, что Россия представляет потенциальную угрозу международной безопасности и поэтому с ее лидером «будут разговаривать, как разговаривают с больными людьми или с людьми, у которых есть склонность к насилию и жестокости».

Как писали «ФАКТЫ», в сфере обычных вооружений Россия никогда не сможет быть равной войскам НАТО, но по политической готовности применять военную силу Кремль превосходит Альянс. России для использования военной силы против любого государства нужно только желание узкой группы лиц или даже одного человека в Кремле.

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