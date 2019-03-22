Украина

Россия убивает: в сети показали шокирующее фото Гриба до и после ареста

В сети показали, что в России сделали с украинцем Павлом Грибом, похищенным ФСБ в 2017 году в Беларуси и приговоренным судом Ростова-на-Дону к шести годам колонии общего режима по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта.

Фотографии 20-летнего украинца в своем Twitter опубликовал украинский дипломат — Чрезвычайный и Полномочный посол в Австрии Александр Щерба. «До и после. Вот что русская „справедливость“ делает с людьми. Они заманили украинца Павла Гриба в Беларусь, похитили его, приговорили к шести годам по нелепым обвинениям. Государство КГБ — это то, что они делают», — написал Александр Щерба.

Before and after. That's what Russian «justice» does to people.

They lured Ukrainian Pavlo Hryb (19) to Belarus, kidnapped him, sentenced him to 6 years — under bullshit charges. A KGB state — that's what they do. #FreeHryb pic.twitter.com/3O9KGFbHW6 — olexander scherba (@olex_scherba) 22 марта 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после вынесение обвинительного приговора Павел Гриб объявил голодовку.

Его отец Игорь Гриб назвал вердикт российского суда «смертным приговором» сыну. «Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок — это автоматически вынос смертного приговора», — добавил он.

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