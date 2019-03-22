- 16:49 Где смотреть онлайн Португалия — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 16:48 Выдающиеся украинские писатели призвали голосовать за Петра Порошенко
- 16:40 Россия убивает: в сети показали шокирующее фото Гриба до и после ареста
- 16:40 Кличко проверил, как отремонтировали станцию метро «Святошин»
- 16:31 Очень свободолюбивы: Горбулин указал на знаковое отличие украинцев от россиян
- 16:26 Разруха и антисанитария: в Запорожье разгорается скандал вокруг жилья для ветерана АТО
- 16:19 Порошенко объединяет мир в поддержку Украины, — активисты
- 16:14 Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира
- 16:08 В России сделали заявление о транзите газа через Украину
- 15:59 Переписка фигурантов в расследовании «Бигус инфо» не соответствует реальному содержанию писем, — Иван Винник
Россия убивает: в сети показали шокирующее фото Гриба до и после ареста
В сети показали, что в России сделали с украинцем Павлом Грибом, похищенным ФСБ в 2017 году в Беларуси и приговоренным судом Ростова-на-Дону к шести годам колонии общего режима по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта.
Фотографии 20-летнего украинца в своем Twitter опубликовал украинский дипломат — Чрезвычайный и Полномочный посол в Австрии Александр Щерба. «До и после. Вот что русская „справедливость“ делает с людьми. Они заманили украинца Павла Гриба в Беларусь, похитили его, приговорили к шести годам по нелепым обвинениям. Государство КГБ — это то, что они делают», — написал Александр Щерба.
Before and after. That's what Russian «justice» does to people.— olexander scherba (@olex_scherba) 22 марта 2019 г.
They lured Ukrainian Pavlo Hryb (19) to Belarus, kidnapped him, sentenced him to 6 years — under bullshit charges. A KGB state — that's what they do. #FreeHryb pic.twitter.com/3O9KGFbHW6
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после вынесение обвинительного приговора Павел Гриб объявил голодовку.
Его отец Игорь Гриб назвал вердикт российского суда «смертным приговором» сыну. «Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок — это автоматически вынос смертного приговора», — добавил он.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!