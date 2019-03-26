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Выпал из люльки: в Борисполе произошло смертельное ЧП со строителем (видео)
Под Киевом в Борисполе произошел смертельный случай со строителем. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
Трагедия произошла на улице Киевский шлях, 87. Рабочие занимались восстановлением стены, которая упала во время непогоды на улице Киевский шлях.
Мужчина выпал из люльки автоподъемника с высоты шестого этажа.
Смерть наступила мгновенно.
Кстати, размещается это здание возле школы и детской площадки. И только чудом никто не пострадал.
Напомним, в конце февраля, в Киеве погиб рядовой Национальной гвардии — он выпал из окна многоэтажного дома. В эти же дни в Киеве погиб подросток, который выпал из окна парадного, находящегося между шестым и седьмым этажами. А в средине февраля, в Киеве на Печерске 24-летний парень выпал с девятого этажа дома по улице Арсенальной и остался жив.
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