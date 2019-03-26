26.86 / 27.12 30.35 / 30.79
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Выпал из люльки: в Борисполе произошло смертельное ЧП со строителем (видео)

15:32 26 марта 2019 353
кран возле дома
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом в Борисполе произошел смертельный случай со строителем. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Трагедия произошла на улице Киевский шлях, 87. Рабочие занимались восстановлением стены, которая упала во время непогоды на улице Киевский шлях.

Мужчина выпал из люльки автоподъемника с высоты шестого этажа.

Смерть наступила мгновенно.

Кстати, размещается это здание возле школы и детской площадки. И только чудом никто не пострадал.

Напомним, в конце февраля, в Киеве погиб рядовой Национальной гвардии — он выпал из окна многоэтажного дома. В эти же дни в Киеве погиб подросток, который выпал из окна парадного, находящегося между шестым и седьмым этажами. А в средине февраля, в Киеве на Печерске 24-летний парень выпал с девятого этажа дома по улице Арсенальной и остался жив.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Киев
+5

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины